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電動車可邊行駛邊充電 車道落腳洛杉磯奧運選手村

中央社洛杉磯29日專電
加州大學洛杉磯分校（UCLA）獲得加州政府資金，將興建加州第一條的電動車無線充電車道，2028年可用於洛杉磯奧運選手村的接駁。示意圖。（UCLA提供）
加州大學洛杉磯分校（UCLA）獲得加州政府資金，將興建加州第一條的電動車無線充電車道，2028年可用於洛杉磯奧運選手村的接駁。示意圖。（UCLA提供）

加州第一條讓電動車一邊行駛一邊充電的無線充電車道，可望興建於加州大學洛杉磯分校（UCLA），做為2028年洛杉磯奧運的選手村接駁設施。

這項技術類似手機無線充電，把充電設施鋪設在道路底下，電動車輛不需要停車、也不需要插電，只要開在這條車道上就可以充電。

UCLA日前發出新聞稿，宣布獲得加州政府近2000萬美元資金支持，把校園公車全部轉型為電動車，以及在校園所在的西木區（Westwood）裝設不到1英里（約1.6公里）的地下充電設施。

未來完工後，校園電動公車有兩種無線充電方式，一種是行駛在充電車道上時可一邊充電，另一種是停靠於無線充電站。

校方交通部門主管班契（Clinton Bench）指出，停靠在無線充電站幾分鐘的充電效率要比行駛間的充電效率佳，不過兩種無線充電獲得的電量都可達到與有線充電一樣的效果。

這項技術的優點之一是，節省司機下車、手動拉線充電的時間；另一方面分散充電時機，可減輕電網負擔。車輛只要進入充電站停留5到7分鐘，就可為下一趟充足電力。

車輛白天短暫停留，可獲得一定充電量，能減少夜間充電，避開夏日晚間的用電高峰。

這項計畫由州政府交通局推動，與無線充電技術公司Electreon合作，該公司去年在底特律鋪設了全美第一條電動車無線充電車道。

與1984年洛杉磯奧運一樣，UCLA校園在2028年洛杉磯奧運將用作選手村，校方希望到時候無線充電技術就可以啟用。

目前只有配備無線充電技術的電動公車可以使用，班契表示，希望這項前導計畫可以開啟更多可能性，未來普及所有電動車，實現「塞車也能充電」的理想。

電動車 洛杉磯 加州大學

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