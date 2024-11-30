美髮費5年漲27% 去一趟沙龍「打理門面」500元飛了

理容費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態。(路透)

美髮費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態，30歲的賓州女子科佛曼(Erica Kovelman)每年要花費2000元維持金髮造型並隱藏天生的深褐色髮根，忍不住感嘆：「好貴好貴」，但是為了維持專業形象，再怎麼高價她只得忍痛付出。

科佛曼表示，幾年前，剪髮染髮一次花費300元，如今漲至400、500元，還要另加20%小費 。消費者物價指數顯示，含美齒、刮鬍在內的個人美髮費用，比2019年增加27%。

像陽光自然灑落在髮絲上的光透感，讓髮色更自然、維持更久的「法式手刷染」(balayage treatment)在費城 平均一次費用264元，2021年的均價是193元；即使是局部挑染也從167元漲到203元。

櫻桃山價格 直追紐約

高級一點的美髮沙龍，設計師每做一次挑染、護髮和吹剪，就要收400-500元，不包括小費。位於費城郊區櫻桃山的夢幻沙龍美髮店(Le Reve Salon & Barber Shop)老闆帕泰尼(Salvatore Patane)說，10年前，除非是在紐約或邁阿密，否則不可能收這麼高價。

帕泰尼和其他美髮業老闆都說，新冠疫情 之後，經營成本快速上升，壓縮中小企業的獲利，迫使他們漲價。他說，從2022到2023年，染料等成本就漲了30%，但近年來理髮費只漲了相當於通膨的8-11%，還不至於嚇跑客人。

帶網紅照片來做髮型

然而，社媒鼓舞客人要多發揮創意，於是更多理容產品應運而生，費用也水漲船高。在費爾蒙和馬納楊克各擁有一家蘇麗美(Sulimay's)美容院的阿科斯塔(Tara Acosta)說，這幾年來，染髮剪髮費上漲了約50元。

她說，「現在社媒流行，客戶都帶著流行髮型的照片」到店裡，指定要理出像某位名人或網紅的髮型。「他們要的不再是老式的染髮，也許再加光漾護髮(hair gloss treatment)，現在的步驟更多，費時更長，染剪成本上升的主要原因在此。」

要維持生活水準又不犧牲外表儀容，最務實的辦法就是找較便宜的美容院，或不那麼經常光顧。美髮業者布朗(Cassie Brown)說，如果要減少上美容沙龍次數，她建議採用保留原髮色多一點的染法。