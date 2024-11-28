大麥哲倫星雲「恆星遺照」首度公開 噴大量氣體、塵埃步向死亡

藝術家呈現恆星 WOH G64。（路透）

天文學家首次拍攝到距地球16萬光年、銀河系外一顆恆星的特寫照片，顯示這顆恆星正步向死亡，處於「生命」的最後階段。

天文物理學界幾十年前已發現這顆命名為WOH G64的恆星，今次是利用歐洲南方天文台(ESO)的巨大望遠鏡拍攝到它的特寫照片，前所未有近距離了解其活動及周邊結構細節。

WOH G64是大麥哲倫星雲(Large Magellanic Cloud)內一顆紅色特超巨星，過去認為它的半徑是太陽的2000倍。但透過最新特寫照片及觀測結果顯示，它被一圈巨大的星塵物質環繞，導致直徑被高估，目前認為其直徑是太陽的1540倍，比太陽亮22萬倍，是已知最大的恒星之一。

此前的觀測相信它的周圍存在塵埃環，今次是科學家首次通過成像直觀，展示其形狀和結構。

科學家透過照片分析，顯示WOH G641正處於死亡階段，正以驚人的速率噴射出大量氣體和塵埃，圖像中一個纖薄的橢圓光環更清晰可見。科學家通過分析這些噴射物質的分布，能夠深入了解恆星生命末期的動態及恒星系統的內部構造。

有關研究成果已在「天文與天體物理學報」(Astronomy and Astrophysics）發表。

研究報告的主要作者、智利安德烈斯貝洛大學(Universidad Andrés Bello)天體物理學家大仲圭一(Keiichi Ohnaka)表示，這是研究團隊首次成功捕捉到銀河系外一顆垂死恆星的特寫圖像。

他指出，研究團隊選擇WOH G64作為目標，首先是它正以驚人的速率釋放物質，為天體物理學家提供了研究恆星臨終階段的重要線索；其次是其距離早已被精確測定，團隊能夠更準確計算其質量和釋放的能量。

報告的共同撰寫人、英國基爾大學(Keele University)天文學家范隆(Jacco van Loon)指出，WOH G64是同類恆星中的極端代表，任何劇烈的變化都預示著它正加速走向爆炸及死亡。