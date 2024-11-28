我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

大麥哲倫星雲「恆星遺照」首度公開 噴大量氣體、塵埃步向死亡

編譯盧炯燊／綜合報導
藝術家呈現恆星 WOH G64。（路透）
藝術家呈現恆星 WOH G64。（路透）

天文學家首次拍攝到距地球16萬光年、銀河系外一顆恆星的特寫照片，顯示這顆恆星正步向死亡，處於「生命」的最後階段。

天文物理學界幾十年前已發現這顆命名為WOH G64的恆星，今次是利用歐洲南方天文台(ESO)的巨大望遠鏡拍攝到它的特寫照片，前所未有近距離了解其活動及周邊結構細節。

WOH G64是大麥哲倫星雲(Large Magellanic Cloud)內一顆紅色特超巨星，過去認為它的半徑是太陽的2000倍。但透過最新特寫照片及觀測結果顯示，它被一圈巨大的星塵物質環繞，導致直徑被高估，目前認為其直徑是太陽的1540倍，比太陽亮22萬倍，是已知最大的恒星之一。

此前的觀測相信它的周圍存在塵埃環，今次是科學家首次通過成像直觀，展示其形狀和結構。

科學家透過照片分析，顯示WOH G641正處於死亡階段，正以驚人的速率噴射出大量氣體和塵埃，圖像中一個纖薄的橢圓光環更清晰可見。科學家通過分析這些噴射物質的分布，能夠深入了解恆星生命末期的動態及恒星系統的內部構造。

有關研究成果已在「天文與天體物理學報」(Astronomy and Astrophysics）發表。

研究報告的主要作者、智利安德烈斯貝洛大學(Universidad Andrés Bello)天體物理學家大仲圭一(Keiichi Ohnaka)表示，這是研究團隊首次成功捕捉到銀河系外一顆垂死恆星的特寫圖像。

他指出，研究團隊選擇WOH G64作為目標，首先是它正以驚人的速率釋放物質，為天體物理學家提供了研究恆星臨終階段的重要線索；其次是其距離早已被精確測定，團隊能夠更準確計算其質量和釋放的能量。

報告的共同撰寫人、英國基爾大學(Keele University)天文學家范隆(Jacco van Loon)指出，WOH G64是同類恆星中的極端代表，任何劇烈的變化都預示著它正加速走向爆炸及死亡。

研究團隊計畫未來使用更長波長的成像技術，進一步對WOH G64 展開研究，有望揭示更多細節。

歐洲南方天文台的巨大望遠鏡拍攝到名為WOH G64 的恆星。（路透）
歐洲南方天文台的巨大望遠鏡拍攝到名為WOH G64 的恆星。（路透）

上一則

NASA探測靈神星 貴金屬價值1000京元如同太空寶藏

下一則

金牛座分子雲超年輕行星曝光 距離地球430光年、僅300萬歲

延伸閱讀

台裔林暐擔任製片 真人版「史迪奇」首支預告曝光

台裔林暐擔任製片 真人版「史迪奇」首支預告曝光
小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職

小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職
小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務

小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務
金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

熱門新聞

佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級