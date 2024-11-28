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金牛座分子雲超年輕行星曝光 距離地球430光年、僅300萬歲

編譯莊瑞萌／綜合報導
藝術家詮釋的TIDYE-1b系統，大約在300萬年前開始形成。（太空總署照片）
藝術家詮釋的TIDYE-1b系統，大約在300萬年前開始形成。（太空總署照片）

北卡羅來納大學(University of North Carolina)科學家最近在距離地球430光年外發現一顆年輕新行星，大約300萬年前形成，繞行恆星需時一周，而且體積雖與木星相當，但質量僅其三分之一。科學家認為，這次發現有助於更多了解宇宙行星的形成過程。

「今日美國報」(USA Today)報導，北卡大學天文學家在金牛座分子雲(Taurus molecular cloud)發現的這顆行星名為IRAS 04125+2902 b或稱TIDYE-1b，大約在300萬年前開始形成。從宇宙時間尺度來看，這顆行星仍是相對初期的行星，因為目前發現最古老的行星已有127億年歷史，幾乎是45億年地球的三倍，而且這顆巨大的新行星仍在成長中。研究人員相信，這顆行星的存在讓人類得以了解行星形成的早期階段並反思過去對於行星形成速度的認知。

對於天文學家來說，星雲是豐富的觀測與洞察來源，但像金牛座分子雲的年輕星系通常被岩屑盤包圍，造成裡面的行星常常被遮蔽，不易被美國太空總署(NASA)的凌日系外行星巡天衛星(TESS)等太空望遠鏡探測到。不過，由於繞著這顆新行星的外部岩屑盤出現明顯扭曲，才讓外界有機會觀測到其真面目。

研究人員表示，相較地球形成時間約1000萬至2000萬年，TIDYE-1b卻僅用了300萬年便形成，而且其大約每周繞其恆星一周，相較地球則需365天。另外，這顆行星也並非由平坦的塵埃和氣體盤形成。對此，天文學家曼恩(Andrew Mann)表示，「它的盤面傾斜且與行星本身及其恆星都不對齊，這種出人意料的轉折挑戰了我們對行星形成方式的現有理解。」

另外，儘管TIDYE-1b的體積與木星相當，但其質量卻僅約木星的三分之一，而且這顆行星被認為密度低且擁有膨脹的大氣層，隨時可能因時間流逝而逐漸收縮，讓TIDYE-1b更像是一顆氣體型的小海王星或岩石型的超級地球(super-Earth)。未來研究團隊計劃觀察這顆行星是否仍在成長，或由於受到其繞行恆星的影響，正在失去高層的大氣層。

太空 北卡 NASA

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