NASA探測靈神星 貴金屬價值1000京元如同太空寶藏

模擬視頻的圖像顯示，「靈神星號」太空船接近靈神星。（美聯社）

美國太空 總署(NASA )去年10月13日發射「靈神星號」(Pysche)太空船前往靈神星(16 Pysche)，它位於火星 和木星之間的小行星帶，是個金屬含量奇高的獨特小行星，總價值可能高達1000京元(1京等於1萬兆)。

新聞周刊(Newsweek)報導，靈神星長約173哩、寬約144哩，距離地球1億8600萬哩到3億7200萬哩，取決於其軌道位置。人們推測它富含金、鉑和鈷等貴重金屬，價值可能是世界各國生產毛額總值100兆元的10萬倍。

大多數其他小行星主要由岩石和冰構成，靈神星被認為含有30%至60%的鐵和鎳，導致科學家懷疑靈神星是未完全成型的早期行星的金屬核心，或者可能是另一個我們一無所知、富含金屬的稀奇天體。

靈神星號將以最快每小時12萬4000哩的速度飛往目的地，預計2026年初經過火星並借用其引力加速、2029年抵達靈神星。該太空船僅貨車大小，配備離子推進器，以帶電離子加速噴出的反作用力來前進。靈神星號抵達後，將在距離靈神星表面47哩的範圍內花費至少26個月的時間分析小行星的表面成分、重力和磁場。

麻省理工學院(MIT)行星科學教授韋斯(Benjamin Weiss)在去年發射靈神星號後的聲明中表示：「這次任務將是我們首次向一個主成分不是岩石或冰而是金屬的天體發射太空船。這顆小行星不僅可能是一個金屬世界，也可能是行星的前身，因此靈神星可以告訴我們一些有關行星如何形成的資訊。」