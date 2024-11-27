人數、占比皆成長 全球431女億萬富翁 財富多來自繼承

朱莉亞．科克(左）繼承2019年去世的丈夫大衛（右）的財富。圖為科克夫婦2015年為一癌症醫療中心破土。（美聯社）

「雅爾特拉塔億萬富豪調查」(Altrata Billionaire Census)指出，全球目前有3323名億萬富豪，其中431名為女性，占13%，75%女性富翁的至少部分資產是繼承而來；相形之下，男性億萬富豪只5%為繼承而得。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，該調查指出，隨著女性在全球財富的占比成長，晉身億萬富豪的女性人數也增加，她們的目標、做慈善事業也不一樣。雖然女性億萬富豪「僅」431人，相形似乎占比仍然不大，但人數與占比在過去十年之間穩定成長。

調查發現，女性創業成長、文化態度慢慢改變、跨世代實質財富轉移頻率上升，都讓「10億美元俱樂部」(three-comma club)的女性占比上升。繼承是這股趨勢的最強動力，38%的女性億萬富豪的全部財富都是繼承而來，包括最富有的前三名女性，她們分別是愛麗絲．華頓(Alice Walton)的1040億元、朱莉亞．科克(Julia Koch)的760億元及貝騰谷．梅耶絲(Francoise Bettencourt Meyers)的730億元。

白手起家成為億萬富豪的女性為75%，相形之下，男性為66%。

男女億萬富豪捐贈、花用金錢的方式也不同。例如女富豪把較大心力放在非營利及社會組織。

近20%的女性億萬富豪上班時間，大多用在非營利事業上，相形下男富豪只花5%時間。報告指出，女富豪財富大多是繼承而來，是她們注意慈善的主要原因。她們往往「投入經商較少」，「繼承財富，與更早投入慈善事業、幸福與社會正義，兩者之間往往有強烈關聯」。