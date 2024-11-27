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人數、占比皆成長 全球431女億萬富翁 財富多來自繼承

編譯潘勛／綜合報導
朱莉亞．科克(左）繼承2019年去世的丈夫大衛（右）的財富。圖為科克夫婦2015年為一癌症醫療中心破土。（美聯社）
朱莉亞．科克(左）繼承2019年去世的丈夫大衛（右）的財富。圖為科克夫婦2015年為一癌症醫療中心破土。（美聯社）

「雅爾特拉塔億萬富豪調查」(Altrata Billionaire Census)指出，全球目前有3323名億萬富豪，其中431名為女性，占13%，75%女性富翁的至少部分資產是繼承而來；相形之下，男性億萬富豪只5%為繼承而得。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，該調查指出，隨著女性在全球財富的占比成長，晉身億萬富豪的女性人數也增加，她們的目標、做慈善事業也不一樣。雖然女性億萬富豪「僅」431人，相形似乎占比仍然不大，但人數與占比在過去十年之間穩定成長。

調查發現，女性創業成長、文化態度慢慢改變、跨世代實質財富轉移頻率上升，都讓「10億美元俱樂部」(three-comma club)的女性占比上升。繼承是這股趨勢的最強動力，38%的女性億萬富豪的全部財富都是繼承而來，包括最富有的前三名女性，她們分別是愛麗絲．華頓(Alice Walton)的1040億元、朱莉亞．科克(Julia Koch)的760億元及貝騰谷．梅耶絲(Francoise Bettencourt Meyers)的730億元。

白手起家成為億萬富豪的女性為75%，相形之下，男性為66%。

男女億萬富豪捐贈、花用金錢的方式也不同。例如女富豪把較大心力放在非營利及社會組織。

近20%的女性億萬富豪上班時間，大多用在非營利事業上，相形下男富豪只花5%時間。報告指出，女富豪財富大多是繼承而來，是她們注意慈善的主要原因。她們往往「投入經商較少」，「繼承財富，與更早投入慈善事業、幸福與社會正義，兩者之間往往有強烈關聯」。

女性億萬富豪持有的財富組合也略有不同。因為她們經常繼承未上市公司，所以財富較多在未上市公司持股，這方面女、男比為35%比28%；女性持有更多流動資產及現金，這方面女、男比為39%比30%。男性億萬富豪買股票要遠多得多，財富40%放在股市當中；相形之下，女性為22%。這大致是因男性億萬富豪以科技為焦點，自己開上市公司。

全球第一女富豪愛麗絲．華頓（中）與她的兄弟羅勃（右）和吉姆（左）出席沃爾瑪股東大...
全球第一女富豪愛麗絲．華頓（中）與她的兄弟羅勃（右）和吉姆（左）出席沃爾瑪股東大會。（美聯社）

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