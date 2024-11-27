客廳創業4年 28歲華女年營收900萬 主打環保皮包

華裔女子雷珍妮四年前花3萬元在自家客廳創立Freja品牌，如今年營收900萬元。(取材自領英)

康乃爾大學（Cornell University）研究所畢業的28歲華裔女子雷珍妮（Jenny Lei，譯音），四年前剛踏入社會時，花3萬元在自家客廳創業，以Freja品牌專賣自己設計的純素皮革（vegan leather）時尚包，歷經頭兩年牛步化起步階段後站穩腳步，如今年營收900萬元，淨利200萬元。

雷珍妮是Freja創辦人，也是唯一全職員工，另有五名合約工；她將公司的發展歸功於培養忠誠客戶、用簡約包設計和對環境永續發展的公開承諾來吸引顧客。

打從一開始，雷珍妮便想著：「這個世界還需要另一個包包品牌嗎？如果能以一種讓自己感覺非常好的方式來創品牌，並與某一群人產生共鳴，就值得一試。」

2019年2月有一天，雷珍妮工作面試結束後，她坐在紐約市 布萊恩公園（Bryant Park），畫出一個有隔層可放筆記型電腦和文件夾、有一條長帶子可套在冬天外套上的提包，並向布魯克林一家樣品製造商訂購2000元包包樣品。

但是雷珍妮說，成品看起來像幼兒園孩子的作品。那個夏天，她到中國廣東廣州探望父母時參觀專門生產純素皮革的工廠，選擇最能溝通、最透明的工廠合作；身為中國人，她希望Freja 能夠成為足以向世界展示「中國製造」商品的經典。

雷珍妮創業之初，下單產製300個包，創建網站、透過行銷活動收集潛在客戶電郵地址、撰寫Freja價值觀和實踐的部落格文章，依舊銷售慘淡，花了一年才出清庫存。第二批貨包括第二款設計，並擴大社群媒體 的廣告推廣力道，然而進展還是非常慢。

到了2022年，藉助社群媒體廣告，雷珍妮終於賣出夠多的包包，帶來170萬元年營收；她用這筆收入和Shopify兩筆貸款 ，投入更廣泛包款設計，將顧客群擴大到有環保意識的職業女性之外。

效果立竿見影。Freja去年營收暴增至530萬元、現金流豐沛，足以償還Shopify兩筆貸款；預計2024年底年收將達1200萬元。