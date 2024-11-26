二手車前3季降價6.2% 比起買新車可省2萬元
今年二手車價格持續下降，二手車與新車差距創新高；然而，這對想換購新車的人沒有幫助，因為舊車的價值比平時貶得更快。
華爾街日報(WSJ)報導，新車與二手車價格飆升，推高2022年通膨；在那之後通膨降溫，但13日的消費者物價指數(CPI)顯示，二手車價格降得比新車還快，儘管此數據在10月略升。
汽車評論網站Edmunds分析，過去兩年的新車平均交易價格徘徊在4萬7000元左右；而今年前三季的二手車價格下滑6.2%，平均價格約2萬7000元。
Edmunds分析今年第三季的銷售數據指出，購買二手車而非新車的買家，平均可節省破天荒的2萬元；幾年前，此差距接近1萬5000元，但這並不表示擁有二手車遠更便宜，畢竟保險、保養和修理費都變貴了。
Edmunds表示，二手車價下滑歸因於在市場上所有車種的供應增加；人們開車的時間愈長，路上車輛的平均車齡也愈長。
跌價有助二手車買方抵消其他不斷上漲的成本，汽車貸款仍高，而擋泥板彎掉的維修費可能就上看1萬元。
汽車研究和購車網站CarGurus表示，觀察4萬2490元特斯拉(Tesla)新款Model 3的買家，可能找到一輛平均價格約2萬5400元的2021年二手車；若他們價錢能談到2萬5000元以下，就可能獲得4000元的二手電動車聯邦抵稅優惠，讓購車成本降到2萬1000元。
CarGurus經濟情報總監羅伯茲(Kevin Roberts)說：「當今駕駛面臨成本上漲的三重打擊，分別是汽車價值、保費和高利率；換算為月付款，許多消費者需要更低的價格。」
若是購買搭載蘋果(Apple)車用軟體CarPlay、先進的安全系統和約八年到十年前的汽車內裝配件，購買二手車就不會再像過去那樣，在功能上與新車有極大落差；此外，目前的汽車使用壽命遠超過20萬哩。
汽車市場研究調查網站「iSeeCars」分析師布勞爾(Karl Brauer)說：「以前消費者永遠不會想買哩程接近10萬哩的二手車，但現在可以買一輛已經開了12萬哩的豐田(Toyota)汽車，畢竟它的使用壽命才剛過一半。」
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