迷路、車速太慢… 出現7警訊 銀髮族該減少開車

如果長者開車時，難以留在自己的車道內或是行駛車速太慢，或許該考慮減少駕車的時間。（美聯社）

每個人的一生到了某個時候，都會面臨不再適合開車的情況。但我們如何知道，是到了自己該考慮放棄駕車的時候?又或者當你意識到，繼續開車對你的親人來說太危險時，你又該如何告訴他們呢？以下就是你需要知道的三大重點。

一、對老人來說，駕車更危險。對許多老年人來說，駕駛能力是保持獨立性和在兩地間移動的重要能力。但隨著年齡的增長，像是健康問題、反應時間變慢和影響認知藥物等風險因素，都可能會讓駕車變得更加危險。雖然藥物可能會導致任何年齡層的人出現駕車障礙，但老人家更可能同時服用多種影響駕車副作用的處方藥物。

同時，年齡也是交通事故中受傷的重要風險因素；國家公路交通安全署(National Highway Traffic Safety Administration)估計，2021年死於交通事故的人中，有66%的人年齡在65歲或以上。此外，聯邦疾病防治中心 (CDC )指出，70歲以上駕駛的車禍死亡率高於中年駕駛，主要是因為他們更容易在車禍中受傷。

二、認識該停止駕車的跡象。當一個人開始出現以下警訊時，就代表這個人已經不適合駕車。所以，如果你身邊的長者開車出現這些跡象，或許該開始考慮減少他們駕車的時間了。

1.在熟悉的地方迷路。

2.在錯誤的時間或日期，前往錯誤的目的地。

3.難以留在自己的車道內。

4.無法跟上交通(行駛車速太慢)。

5.無法遵守路標(例如，未在停車標誌處停車)。

6.腳在煞車和油門間移動有困難。

7.車上出現無法解釋的刮痕或凹痕。

三、老人罹患失智症後仍可開車嗎？一項研究表明，有高達60%患有輕度認知障礙的老年人和30%患有失智症(dementia)的老年人繼續開車。