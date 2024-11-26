我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

川普和鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？最可能情境看這裡

認知、行動力、視力均下降…何時放棄開車？長者一大難題

記者張聲肇／綜合報導
什麼時候該停止駕駛汽車，是愈來愈多美國長者面臨的一大問題。（路透）
什麼時候該停止駕駛汽車，是愈來愈多美國長者面臨的一大問題。（路透）

到2030年時，21%美國人口將超過65歲。究竟什麼時候該停止駕駛汽車，是愈來愈多美國長者面臨的一大問題。

今年85歲的葛瑞(Vonciel Gray)從艾森豪總統時代開始駕車，一輩子不曾違反交通規則，但三年前她就知道，開車的日子到盡頭了。「一天早上我開車上教堂，卻莫名其妙地撞車了，大概闖了紅燈吧。一回到家，我就說，『不再開車了。』」

像她這樣，開了一輩子車卻突然喪失獨立操控方向盤能力的老人，不下數百萬之眾。她的兒子科特(Kurt Gray)是名駕駛教練，對於母親終於放下汽車鑰匙，特別有感。「我的專長是評估年長者的駕駛能力，檢查他們的認知功能、行動能力、視力等條件，然後一起上路，看看他們坐在駕駛座上，安不安全。」

他曾在美國汽車協會(AAA)任職29年，現在自己經營KEG駕駛安全服務(KEG Consulting LLC)顧問公司，幫助家裡有年長者的家庭，決定何時該讓長輩放棄開車。

他發現，這種事一般人難以對父母啟齒，通常都用這種語氣開始討論，「嘿，爸/媽，我看你車子好像有小凹痕什麼的，也許我們該研究一下，是不是該換個交通運輸方式了。」

麻省理工學院年齡實驗室主持人考格林(Joseph Coughlin)專長研究交通科技改善老年人生活的方法，他說：「美國社會高齡化，人口移動能力馬上要出現巨大落差。我們不負責檢測年長駕駛人，而是專注於研究方向盤背後的新科技，是否能幫助他們？還是會讓他們分心？」

他的研究團隊設計了電腦模型，根據年長駕駛人的心跳速率、眼球運動、緊張程度等等，模擬各種情況下的結果，然後把資料交給汽車製造廠商，「目的是幫助汽車製造廠重新思考，該如何設計符合年長駕駛人安全的汽車。」

但科技再先進，都不能保證老年人的行車安全。所以有自知之明的葛瑞，三年前自動放下汽車鑰匙，改搭家人親友的便車。

三年過後，她說，「這是我邁入老年所做出的最佳決定。」也就是，心甘情願的坐在乘客座位，享受退休生活。

科技再先進，都不能保證老年人的行車安全，所以家人應幫助長者明白何時應放棄開車。（...
科技再先進，都不能保證老年人的行車安全，所以家人應幫助長者明白何時應放棄開車。（美聯社）

檢測 退休

上一則

美墨邊境最危險 無證客今年死在德州艾爾帕索的最多

下一則

比特幣富翁辦「200萬元尋寶遊戲」都放露天地點

延伸閱讀

12歲女童反覆頭痛、嘔吐 竟是腦中有4公分大腫瘤

12歲女童反覆頭痛、嘔吐 竟是腦中有4公分大腫瘤
養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化

養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化
獅子會「白杖日」 12日眼科義診 建議成人每年至少檢查1次

獅子會「白杖日」 12日眼科義診 建議成人每年至少檢查1次
喬州校園槍案 檢36小時內起訴兇手父親 速度史無前例

喬州校園槍案 檢36小時內起訴兇手父親 速度史無前例

熱門新聞

圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國