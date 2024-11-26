認知、行動力、視力均下降…何時放棄開車？長者一大難題

什麼時候該停止駕駛汽車，是愈來愈多美國長者面臨的一大問題。（路透）

到2030年時，21%美國人口將超過65歲。究竟什麼時候該停止駕駛汽車，是愈來愈多美國長者面臨的一大問題。

今年85歲的葛瑞(Vonciel Gray)從艾森豪總統時代開始駕車，一輩子不曾違反交通規則，但三年前她就知道，開車的日子到盡頭了。「一天早上我開車上教堂，卻莫名其妙地撞車了，大概闖了紅燈吧。一回到家，我就說，『不再開車了。』」

像她這樣，開了一輩子車卻突然喪失獨立操控方向盤能力的老人，不下數百萬之眾。她的兒子科特(Kurt Gray)是名駕駛教練，對於母親終於放下汽車鑰匙，特別有感。「我的專長是評估年長者的駕駛能力，檢查他們的認知功能、行動能力、視力等條件，然後一起上路，看看他們坐在駕駛座上，安不安全。」

他曾在美國汽車協會(AAA)任職29年，現在自己經營KEG駕駛安全服務(KEG Consulting LLC)顧問公司，幫助家裡有年長者的家庭，決定何時該讓長輩放棄開車。

他發現，這種事一般人難以對父母啟齒，通常都用這種語氣開始討論，「嘿，爸/媽，我看你車子好像有小凹痕什麼的，也許我們該研究一下，是不是該換個交通運輸方式了。」

麻省理工學院年齡實驗室主持人考格林(Joseph Coughlin)專長研究交通科技改善老年人生活的方法，他說：「美國社會高齡化，人口移動能力馬上要出現巨大落差。我們不負責檢測 年長駕駛人，而是專注於研究方向盤背後的新科技，是否能幫助他們？還是會讓他們分心？」

他的研究團隊設計了電腦模型，根據年長駕駛人的心跳速率、眼球運動、緊張程度等等，模擬各種情況下的結果，然後把資料交給汽車製造廠商，「目的是幫助汽車製造廠重新思考，該如何設計符合年長駕駛人安全的汽車。」

但科技再先進，都不能保證老年人的行車安全。所以有自知之明的葛瑞，三年前自動放下汽車鑰匙，改搭家人親友的便車。