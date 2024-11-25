魔法壞女巫大戰神鬼戰士 低迷票房注入強心針

本周上演新片「魔法壞女巫」(右)和「神鬼戰士II 」(左)的宣傳海報，兩片分別奪下北美周末票房第一、二名，為最近低迷的票房注入一劑強心針，是今年度觀影人潮最多的周末之一。(美聯社)

電影「魔法壞女巫」(Wicked)、「神鬼戰士II 」(Gladiator 2)奪下北美周末票房第一、二名，為最近低迷的票房注入一劑強心針，是今年度觀影人潮最多的周末之一。

「魔法壞女巫」由「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)導演朱浩偉執導，樂壇小天后亞莉安娜(Ariana Grande)、艾美獎 、東尼獎和葛萊美獎得主辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)聯合主演，首映周末國內票房為1億1400萬元，全球票房為1億6420萬元，是今年第三高的首映周末票房，僅次於超級英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)、動畫電影「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)，另外還創下了百老匯音樂劇改編作品的紀錄。

雷利史考特(Ridley Scott)執導「神鬼戰士II 」，是2000年奧斯卡得獎史詩電影「神鬼戰士」之續集，首周末票房為5550萬元，該片製作預算約2億5000萬元，由丹佐華盛頓(Denzel Washington)、保羅梅茲卡爾(Paul Mescal)帶領新的陣容聯手演出。儘管國內首映票房低於預期的6000萬元，但海外相當熱門，另外增加5050萬元票房收入。

兩部電影帶動的熱潮讓人想起去年「芭比 」(Barbie)、「奧本海默 」(Oppenheimer)同時上映掀起的「芭本海默」(Barbenheimer)狂潮，但這次「魔法壞女巫」、「神鬼戰士II 」的聯合暱稱「Glicked」顯然不如「芭本海默」有吸引力，文化影響力也遜色許多，2023年「芭比」的國內票房為1億6200萬元，「奧本海默」為8200萬元，同樣高於「Glicked」。

周末電影票房比去年下降約11%，比疫情前下降約25%，因此這次周末備受矚目的兩部大片為電影院帶來亟需的復甦跡象，隨著迪士尼動畫歌舞奇幻冒險片「海洋奇緣2」(Moana 2) 將於27 日上映，好萊塢有望在感恩節假期迎來另一波售票高峰。