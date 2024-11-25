性侵幼童等弱勢病患 紐約知名泌尿科醫師判無期徒刑

紐約知名泌尿科醫生帕杜奇，多年來利用職務之便性虐病患，受害者包括未成年人，犯行長達20年，20日被判處無期徒刑。(紐約南區聯邦檢察官辦公室)

聯邦檢察官表示，曾是紐約著名泌尿科醫生的帕杜奇(Darius Paduch)日前被判處無期徒刑，他多年來利用職務之便性虐病患，受害者包括未成年人，犯行長達20年。

「今日美國報」(USA Today)報導，紐約法官艾布拉姆斯(Ronnie Abrams)20日裁定57歲的帕杜奇六項引誘他人出遊從事非法性活動罪，以及五項引誘未成年人從事違法性行為的罪名成立。

紐約南區檢察官辦公室新聞稿表示，法官勒令來自新澤西州 北伯根(North Bergen)的帕杜奇支付賠償金，具體金額尚未裁定。

紐約南區檢察官職務最高的察官威廉斯(Damian Williams)形容帕杜奇為淫魔，在病房內、外，剝削因為醫療敏感問題求診的病患。

威廉斯在宣判後發出聲明表示，「他利用知名醫院泌尿科醫師的名聲，性侵幼童等弱勢病患，以逞私慾。帕杜奇的虐待行為不正當且持續十多年，多次違反『不造成傷害』的醫師誓詞，讓病患淪為受害者」。

根據起訴書和5月審判期間提出的證據，帕杜奇在2003年到2023年間，於紐約市 兩家著名醫療機構任職，專攻男性不孕和性醫學。

聯邦檢察官表示，審判期間有11名受害者出庭作證，主張自己遭受帕杜奇的性虐待，另有數十人在他被判刑前，向法庭提交受害者影響陳述(victim impact statement)。

檢方表示，帕杜克擔任泌尿科醫生期間，涉嫌引誘多名受害者前往他位於曼哈頓的診所，並對他們伸出魔掌。

檢方聲明指出：「帕杜奇誘使特定受害者前往新澤西州，假醫療之名，行性虐和攻擊之實。」

2019年，帕杜奇在長島 的另一間醫院執業，惡性不改；他邀請至少一名受害者到他的遊艇上，並在施虐前施以鎮定劑。

檢察官表示：「帕杜奇利用他在紐約著名醫院的職位，讓受害者相信，他對她們的性虐行為是醫療必須且適當，但事實並非如此。」

此外，帕杜克邀請至少兩名未成年病患擔任高中實習生；由於他的行為，許多受害者「在數年內」仍與他見面，而帕杜奇則一再虐待他們。