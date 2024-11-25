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美國對華人最友善人種？ 網友力推黑人：對各異族人都好

世界新聞網／輯
美國聚集來自全世界的移民，像個「文化大熔爐」。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
美國聚集來自全世界的移民，像個「文化大熔爐」。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

美國聚集來自全世界不同膚色與人種的移民，又被稱為是「文化大熔爐」。網友好奇「美國哪個人種對華人最友善？」當地人認為，中產階級以上或有受過高等教育的黑人對各種異族人最為友善，反而是同為移民的華人彼此常有不友善的互動出現。

一名網友在社群軟體小紅書上貼文詢問「大家在美國待了這麼久，覺得平常生活中哪個人種對華人最友善啊？」

其他人留言「黑人（中產以上的），對各種異族人友善，自己也很尊嚴。但這些人在黑人中佔比小」、「贊同受過高等教育的黑人真是一眼看上去就不一樣，相處起來也是如沐春風」、「高校裡的黑人」、「其實是要看哪個地區的吧，我那個地區其實還挺好的，白人黑人歧視不多」、「我見到的，除了白人都挺好」、「個人覺得純白人養不熟（信基督的會好點），黑人混熟了很好，猶太人也還不錯」。

還有人留言「我在東部的藍州，我們社區只有兩戶黑人加我們是亞裔，其他都是白人。都特別熱情有禮貌，如果你在社區裡散步，所有人都會揮手打招呼，很多人開車都會停下來跟你揮手。尤其是白人老奶，熱情的不像話，隔著10公尺就開始跟你揮手了。我覺得這些白人挺好的」、「之前當交換時候的那個寄宿家庭在的社區就是這種，人都特別友好，寄宿家庭就倆白人老頭，老奶做飯特別好吃，刷新了我對白人飯的認知，也可能是我口味沒那麼刁鑽」。

也有人抱怨「在國外久了，有時覺得反而是同為移民的日韓國來的對中國人最不友善，他們幾乎不來華人聚集的地方，但是華人卻是有去日本城和韓town 去吃飯或逛逛的（洛杉磯），我覺得他們即使吃中餐，也選擇中國人少的地方，以前我工作的地方日韓裔都有，但是很多不與華人交集」。

美國聚集來自全世界的移民，像個「文化大熔爐」。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
美國聚集來自全世界的移民，像個「文化大熔爐」。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

黑人 華人 移民

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