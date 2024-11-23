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低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

編譯陳韻涵／綜合報導
大多數求職者會從網路上尋找職缺，使得詐騙集團有機會冒充公司和招募人員來拐騙求職者的錢財或個資。（路透）
大多數求職者會從網路上尋找職缺，使得詐騙集團有機會冒充公司和招募人員來拐騙求職者的錢財或個資。（路透）

協助身分外洩受害者的非營利組織「身分盗竊資源中心」(Identity Theft Resource Center，簡稱ITRC)總裁兼執行長伊娃‧菲拉斯葵茲(Eva Velasquez)表示，求職詐騙案件去年呈上升趨勢。專家建議，確實查證並保持警覺是躲開「假徵才真詐騙」的妙招。

「身分盗竊資源中心」總裁兼執行長伊娃‧菲拉斯葵茲表示，求職詐騙案件去年呈上升趨勢...
「身分盗竊資源中心」總裁兼執行長伊娃‧菲拉斯葵茲表示，求職詐騙案件去年呈上升趨勢。(身分盗竊資源中心網站)

美聯社報導，找工作不容易，從尋找職缺、寄送履歷到面試，如今還得防範冒充招募人員的騙子。

大多數求職者會從網路上尋找職缺，使得詐騙集團有機會冒充公司和招募人員來拐騙求職者的錢財或個資。

菲拉斯葵茲說：「我們的確看到求職詐騙大幅增加，我認為這是因為我們徹底改變了招聘方式。」

以28歲品管分析師塔賀欣‧伊斯蘭(Tehseen Islam)的經驗為例，她早幾個月前「自以為」收到知名行銷科技公司的錄取通知，歷經一周的入職流程，包含填寫線上面試表格後，伊斯蘭興高采烈地獲得錄取並收到一張支票，要求她存入兌現並匯1000元給公司，作為她工作設備的設定費。

銀行數日後基於疑似與詐騙集團合作為由，退回伊斯蘭的支票，並凍結她與所有其他銀行的業務往來，伊斯蘭方才得知上當受騙。

伊斯蘭不僅損失1000元，還被騙走個資。她坦言：「我有點難受。」

專家表示，騙子往往會冒用大公司員工的姓名，仿製相似職位的招聘資料。

菲拉斯葵茲表示，第一個危險訊號是騙子通常會讓這個工作變得極具吸引力。

她說：「他們會對低技能的工作開出高薪，或稱這是100%的遠距工作職位，因為這很吸引求職者。」

有些騙子會發布假職缺，有些則會透過私訊或簡訊直接聯繫求職者，另有騙徒試圖竊取求職者的個資，例如透過表格索取社安碼和駕照等資料。

菲拉斯葵茲說，合法雇主在招聘流程之初只會問你的技能、工作經驗和聯絡資料；求職者在收到錄用通知前，通常不必與雇主分享其他詳細資料。

菲拉斯葵茲表示，求職者無論是回覆線上履歷還是招募人員，都必須自行研究這家公司，尤其不是求職者找上公司，而是對方主動找上門的時候。

支票 詐騙集團 駕照

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