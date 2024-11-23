這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

一周只需工作四天，薪水還是某些同事的翻倍，晚上也不用繼續處理電子郵件，如果這聽起來好得有點不切實際，那你或許可以再想想。皮膚科醫師擁有醫學界最令人羨慕的工作生活，因此有越來越多有抱負的醫師，也開始搶爭皮膚科的住院醫師名額。

密西西比州 海泉市(Ocean Springs)皮膚科醫師祖伯斯基(Lindsey Zubritsky)表示：「競爭太激烈了。」她在2018年完成了住院醫師實習，如今則將時間放在臨床工作和社群媒體 分享上；祖伯斯基在TikTok 上名為「dermfluencer」的帳號，就有高達300萬名粉絲。

根據美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)數據，皮膚科住院醫師申請人數在過去五年增加了50%，其中有不少是女性。年輕一代的醫師希望，能比前輩更好的在工作與生活之間取得平衡；想要做到這一點，相較心臟外科等壓力爆表的專業，皮膚科更能符合這個要求。

皮膚科醫師祖伯斯基在社群媒體推廣護膚產品。（取自X平台）

36歲且育有兩子的祖伯斯基表示：「這是唯一可以像正常人一樣，每周工作40小時的醫學領域。」她每周三天，在上午8時到下午4時之間去診所看診。

根據醫療團體管理協會(Medical Group Management Association)近期對超過15萬名美國醫師進行的調查顯示，皮膚科醫生的年薪中位數為54萬1000元；相較之下，兒科醫生的年薪中位數則為25萬8000元。

由於皮膚科較少有緊急情況發生，皮膚科醫師也比較不需要在晚上和周末值班；其相對較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，也因此吸引了更多女性選擇進入該領域。根據全國住院醫師申請計畫(National Resident Matching Program)，2024年申請住院醫師配對時，皮膚科作為首選的申請人中有 71%是女性，較2022年高出63%。

護膚熱潮持續，以及該主題在社群媒體走紅，都幫助提升了皮膚科的吸引力。有些皮膚科醫師也已經成功在Instagram和TikTok等社群媒體上搶占先機，推廣各種皮膚保養產品的發文，每篇收入可高達3萬元。