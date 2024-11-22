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南卡實驗猴集體出逃 43隻尋回39隻 1隻身價竟高達3萬元

編譯潘勛／綜合報導
出逃的研究用猴子每隻身價高達3萬元。(美聯社)
出逃的研究用猴子每隻身價高達3萬元。(美聯社)

「Alpha Genesis」公司南卡羅來納州研究實驗室11月6日43隻猴子出逃，截至19日仍有4隻未尋獲，該公司正在調查該事件是否是員工所為，動物權利團體則指責該公司多次猴子出逃、違反規定前科累累；社區居民擔憂這些猴子會在他們社區散播疾病，但最令人好奇的是：為什麼這批猴子每隻身價高達3萬元。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，Alpha Genesis這家測試、繁殖實驗室猴子的公司，由聯邦收到的合約價金，自2021年以來，跳升逾160%。追踨聯邦開支的網站「USASpending.gov」數據指出，光是今年該公司收到的聯邦合約金就達1900萬元。

研究用的靈長類動物，因為基因、解剖、生理及行為跟人類很類似，所以珍貴。

中國是世上研究用猴子最大繁育國。國家工學院(National Academy of Engineering)和國家醫學院(National Academy of Medicine)2023年5月報告指出，中國2020年禁止出口非人類靈長類動物給美國及世上其他各地實驗室，「危及國家生物醫學研究事業的安全」。時值新冠疫情，科學家絞盡腦汁想造出疫苗，對抗新冠病毒，但中國禁令導致國際實驗用猴子發生短缺危機，也延緩國家衛生院(NIH)出資的研究。

報告結論說，美國有必要擴大國內繁育靈長類動物計畫；仰賴由其他國家進口這些動物無以永續，也削弱美國生物醫學研究的安全。2021年，國家靈長類研究中心無法滿足三分之二所需的恆河猴，等待期延長，單一猴子依其品種，成本也上升達兩倍。

專家表示，自中國禁止一切靈長類出口以來，實驗用猴子的價格變貴許多，本來每隻賣4000到6000元；後來因為要在美國養而非中國進口，成本上升到每隻1萬到3萬多。因為猴子短缺仍很嚴重，不管多貴都無法取得，很多美國研究就是無法推出成果。

很多實驗室靈長類動物的供應商已經轉向非法來源購買，例如由柬埔寨抓捕的野生猴子，但是Alpha Geniesis執行長威斯特加德（ Gregory Westergaard）稱該公司「並未那麼做」；他也指出，中國政府正在尋求壟斷世界醫學研究，發展出生物武器，針對美國及盟邦的公民下手。Alpha Genesis是靈長類動物首屈一指的供應商，供貨給美國市場，對填補中國造成的空洞十分重要。不然就只能任由中國宰割，嚴重危及美國國安利益。

猴子出逃的研究實驗室位於南卡州耶馬西鎮。(美聯社)
猴子出逃的研究實驗室位於南卡州耶馬西鎮。(美聯社)

南卡羅來納州 疫情 疫苗

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