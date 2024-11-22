今年已獵殺1.7萬隻 花鹿不斷「入侵」農場 夏威夷頭疼

茂宜郡今年已獵殺了1萬7000頭花鹿。(美聯社)

1860年代末引進夏威夷 的花鹿(axis deer)，今年已獵殺1萬7000隻， 仍不斷「入侵」植物園 和農場，對農作物造成巨大損失，政府人民同感頭疼。

最近某天下午，約50隻出現在分隔茂宜奴宜植物園（Maui Nui Botanical Gardens ）和橋波蘭尼（Keopuolani）地區公園的圍籬附近時，植物園的員工嚇一大跳。

園長謝瑞爾（Tamara Sherrill）說，「這麼一大群，只消一個晚上，就會把全園幾乎吃個精光。」

儘管花鹿對環境、農業和公眾安全都構成威脅，卻不易圍堵，由茂宜植物園附近出現不算小的一群，就可了解。

往年，茂宜郡每年獵殺約7000頭花鹿，今年因為獵殺許可證增發，開放民眾捕獵，也對地主提供獵殺補助，到目前已獵殺了1萬7000頭，割下鹿尾，11月25日前，可到州政府森林與野生動物部門換取捕獵金，並提報12月15日起新的獵殺年度，預定交出多少條鹿尾。

謝瑞爾在植物園工作20多年來，從未看過那麼多隻鹿靠近園區，「目前為止，我們還算運氣不錯，圍籬沒被突破。」前幾年，一隻雄鹿鑽進園裡，損壞了一些植物。

2022年以來，州政府和茂宜郡合作，緊急撥款17次，鼓勵民眾和有關部門的公務員，設法縮小鹿群的規模。

若不捕殺花鹿，牧牛的草地會被吃光，人類居住地和道路也會受到侵襲，甚至對機場安全和分水嶺，都構成威脅。

原產印度、後來由香港 於1868年送給卡梅哈梅哈國王的幾隻花鹿，在摩洛凱（Molokai）島上放生，2022年夏威夷各島共有6萬隻，目前還有3.4萬隻，比元月估算的1.8萬幾乎增加一倍。

研究人員說，每頭花鹿每年造成50-275元的農作物損失。2012年的研究報告說，花鹿在茂宜郡農場、牧場和休閒地造成200多萬元的損失。今年的獵殺目標訂為1.5萬到2萬隻。