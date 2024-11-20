堪薩斯州小銀行CEO陷殺豬盤盜4700萬 FBI追回830萬

堪薩斯州一家小型銀行Heartland Tri-State Bank的執行長海因斯從客戶帳戶盜用4700萬元，導致銀行倒閉。（取材自莫頓郡監獄）

堪薩斯州一家小型銀行Heartland Tri-State Bank的執行長(CEO)海因斯(Shan Hanes)，因陷入「殺豬盤」騙局，從客戶帳戶盜用4700萬元投資 加密貨幣，導致銀行倒閉。所幸另一家銀行的30名股東受害者月初被告知，聯邦調查局(FBI)已經從開曼群島的加密貨幣帳戶中，追回了總額830萬元的存款。

美聯社報導，海因斯8月被判處24年徒刑，檢方指出海因斯除了賠償銀行，自身財產損失110萬元以外，還從他的教會偷了4萬元、從一個投資俱樂部偷1萬元、從女兒的大學基金中挪用6萬元。聯準會系統調查發現，他在當地的顯赫地位讓他更容易暗動手腳：他曾在學校董事會、堪薩斯銀行家協會任職，也是美國銀行家協會(American Bankers Association)的董事。

Heartland Tri-State Bank現金被掏空後，客戶儲蓄 和支票帳戶價值4710萬元的資產損失，由聯邦存款保險局(FDIC)先償還給被害人。然而海因斯幫助創辦的社區農村銀行仍有30名股東(包括他的親戚朋友和鄰居)損失830萬元，其中不乏退休 儲蓄金、老年長照資金、教育基金都被盜用。

堪薩斯州聯邦法庭4日宣布，FBI從穩定幣發行商Tether設在開曼群島的帳戶中，追回了這些錢，被害人將獲得全額償還。他們隨之起立歡呼。

70歲的卡米利(Bart Camilli)說，前陣子承受的壓力無法形容。他從18歲時開始儲存的退休帳戶已達將近45萬元卻被盜走，還好錢追回來了。

另一居民格萊斯(Margaret Grice)出庭時，以為只能拿回1000元，結果驚喜得知可以收回她全部401(k)的近25萬元。

海因斯4日未出庭，只在稍早的量刑聽證會上道歉。檢方表示，海因斯從違反銀行法規、盜取客戶資產開始就已經越界，不僅僅是詐騙的受害者，而是加害者了。

FDIC也透過檢方表示，希望能取回先前賠付銀行客戶的款項，但法官表示，被害人已證明「因詐欺陰謀而損失存款」，所以FDIC追回任何款項前，先行賠付是合理的。