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女性尋找美好生活 遠走歐洲蔚為風潮 游牧簽證扮推手

編譯俞仲慈／綜合報導
來自德州的塔比比安(Cepee Tabibian)2015年準備辭去工作並計畫移居西班牙，卻苦無任何資源，因緣際會下，2017年在臉書創建粉絲專頁She Hit Refresh，協助有意移居歐洲的女性同胞。(取自臉書She Hit Refresh粉絲專業)
來自德州的塔比比安(Cepee Tabibian)2015年準備辭去工作並計畫移居西班牙，卻苦無任何資源，因緣際會下，2017年在臉書創建粉絲專頁She Hit Refresh，協助有意移居歐洲的女性同胞。(取自臉書She Hit Refresh粉絲專業)

隨著遠距工作普及以及許多國家提供數位游牧簽證(digital nomad visas)，2021年旅居海外工作的美國僑民有近半數是女性，顯示有愈來愈多美國女性選擇遠離家園，前往歐洲尋找更好生活。

據每日郵報(Daily Mail)報導，旅居海外的美國僑民平均年齡43歲，許多人因為不滿國內日益嚴重的政治對立，決定遷居到符合個人價值的國家。

迪伊·塞格勒(Dee Segler)在移居荷蘭之前，從未來過這個鬱金香之國：「我18歲時就向自己承諾，要去國外生活，不料一路下來被升學、結婚、生子蹉跎。」

塞格勒離婚後成為單身母親，數年前還被科技公司解雇，最後找到一份僅能糊口的工作，咬緊牙根才能在高物價的西雅圖繼續生活。

2022年夏天，聯邦高院推翻羅訴韋德案(Roe v Wade)，讓她下定決心離開美國：「我差點因懷孕併發症死掉，我有兩位親人也差點因懷孕併發症喪命，所以對我個人至關重要。」

辛蒂·謝漢(Cindy Sheahan)自2016年川普首次當選後，開始以背包客身分環遊世界，2022年選擇在葡萄牙定居，並尋求在歐洲永久定居的機會，最後如願取得義大利公民身分並於上個月移居西西里島。

塔比比安(Cepee Tabibian)2015年準備辭去工作並計畫移居西班牙，卻苦無任何資源，因緣際會下，2017年在臉書(Facebook)創建粉絲專頁She Hit Refresh，進而成立線上旅行社，協助有意移居歐洲的女性同胞。

塔比比安指出：「大家發現歐洲的政治氛圍轉變較少、分歧也較少，總體而言也更加有包容性。」並強調：「包括LGBTQ+與非裔族群發現，旅居歐洲比在美國定居擁有更好的環境與政策。」

另外國內治安敗壞也是美國女性選擇移居海外的主因，2024年全球和平指數(Global Peace Index)162個國家名單中，美國僅排第131名，遠遠落後於冰島、丹麥、愛爾蘭、葡萄牙、德國和荷蘭等前20名歐洲國家；而且統計顯示，美國各年齡層的槍枝死亡率遠高於歐洲，比法國高19倍、比德國高77倍。

一群女性遊客拉著行李散步穿越荷蘭阿姆斯特丹市區的水壩廣場(Dam Square)...
一群女性遊客拉著行李散步穿越荷蘭阿姆斯特丹市區的水壩廣場(Dam Square)；統計顯示有愈來愈多美國女性選擇遠離家園，前往歐洲尋找更好生活。(歐新社)

併發症 德國 義大利

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