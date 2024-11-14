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拜登時代最後一份外匯報告：觀察名單多增了南韓、台灣尚未除名

編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部14日公布拜登政府任期內最後一份貨幣報告，「觀察名單」上的七國裡仍有台灣，新增的是南韓，剔除了馬來西亞。(路透)
美國財政部14日公布拜登政府任期內最後一份貨幣報告，「觀察名單」上的七國裡仍有台灣，新增的是南韓，剔除了馬來西亞。(路透)

美國財政部周四公布拜登政府任期內的最後一份半年度貨幣報告，在截至6月30日的四個季度當中，沒有任何主要貿易夥伴為了在國貿中獲不公平的競爭優勢而操縱其貨幣匯率。但財政部將南韓加進外匯行為「觀察名單」，該名單裡除台灣之外也還有日本和德國等尚未除名，中國也因為管理人民幣匯率缺乏透明度而再遭批評。

跟上次6月公布的名單相比，財政部最新的觀察名單變動不大，這次有台灣、日本、南韓、新加坡、越南、德國和中國等七個經濟體，需接受額外的外匯審查。上次在名單上的馬來西亞已被剔除，南韓則因其龐大的全球經常帳盈餘以及與美國之間可觀的商品和服務貿易逆差而被列入。

雖然這份報告旨在向那些被認定人為壓低匯率以獲得競爭優勢的貿易夥伴施壓，但過去四年的大部分時間裡，美元持續攀升，美國貿易夥伴的外匯干預都是朝向反方向發展，主要是為了對抗物價上漲而支撐本幣。

財政部重申，對於中國提高外匯干預行為透明度的呼籲：「中國未能公布外匯干預情況，且在匯率政策的關鍵方面普遍缺乏透明度，這使中國成為主要經濟體中的異類，財政部有必要對其進行密切觀察。」

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財政部 匯率 南韓

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