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房地產稅漲不停 8州居民提案限制漲幅過關 有2州遇強烈反對

編譯莊瑞萌／綜合報導
科州退休居民麥克亞當夫婦的房子，買下六年以來增值45%，地稅也隨著飆升，因此他們支持限制地稅上漲。（美聯社）
科州退休居民麥克亞當夫婦的房子，買下六年以來增值45%，地稅也隨著飆升，因此他們支持限制地稅上漲。（美聯社）

隨著房屋價值上升，房地產稅（簡稱地稅）也持續上漲，對屋主造成不小負擔，因此，包括喬治亞等八州居民上周通過提案，限制地稅漲幅。

華爾街日報報導，喬州通過的州憲修正案，將對所有現有房屋估算設定上限，而佛羅里達州則將地稅減免與通貨膨脹掛鉤。懷俄明州通過的修憲提案，允許對住宅單獨估算，與其他種類的房地產分開，未來有望制定更低的稅率。不過，這次提案修法的10州中，有兩州提案未通過，其中包括北達科他州原本計畫要取消所有地稅，但由於遭到各方利益團體及州長柏根(Doug Burgum)強烈反對後，該提案以不到37%的得票率闖關失敗。

由於近幾年全國房地產價值急劇上漲，而且持有房屋相關的其他費用，特別是房屋保險保費持續上升，仍沒有放緩的跡象，導致民眾的房地產估算金額跟著升高，針對地稅的反彈聲浪不只已經發生，還可能進一步擴大。智庫稅務基金會(Tax Foundation)副總裁沃爾扎克(Jared Walczak)就說，「全國的選民對不斷上升的房產稅負擔感到不滿，他們已向立法機構表達這個看法。」

這次地稅的新限制可能會造成市級政府的財政壓力。根據房地產數據公司Attom分析8940萬棟房屋後發現，2023年地方政府針對房屋徵收了3633億元的地稅，比2022年增加6.9%，更是過去五年來最大漲幅。

民眾針對地稅不滿的情緒高漲，去年德州通過高達180億元的地稅減免，當時德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，這堪稱該州史上最大規模的稅金減免。

過去五年來，喬州的房價已經成長超過60%。住在亞特蘭大附近的科布郡(Cobb County)、61歲的屋主弗萊伯格(Todd Fryburger)說，今年他的地稅增加25%，原因是自上次估算以來，政府認定他的房屋價值已成長29.2%。

不過，包括稅務基金會等反對制定估算上限的人士認為，這種做法會扭曲房地產市場，並造成年輕且經濟能力較弱的首購族承擔更多的稅金壓力。

包括喬治亞等八州居民上周通過提案，限制地稅漲幅。圖為丹佛選民投票。（美聯社）
包括喬治亞等八州居民上周通過提案，限制地稅漲幅。圖為丹佛選民投票。（美聯社）

房地產 喬州 德州

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