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升級房屋這5件事最讓人後悔：夢想有泳池根本掉入錢坑

編譯周芳苑／綜合報導
許多屋主在院子挖地打造一個游泳池，到最後都覺得只是安裝一個錢坑。（美聯社）
許多屋主在院子挖地打造一個游泳池，到最後都覺得只是安裝一個錢坑。（美聯社）

許多人為了增添生活享受、提升房屋價值而進行升級改造，話雖如此，有些項目花了錢卻沒有得到預期效果，甚至衍生麻煩且浪費。

專家多方研究後發現，美國人最常後悔的房屋升級改造是這五項：

第一：挖地建游泳池

有些人夢想著在炎炎夏日裡盡情享受戲水、沉浸在燦爛陽光下，便在院子挖地打造一個游泳池；然而事實上，許多屋主到最後都覺得只是安裝一個錢坑。

家有游泳池後，房屋保險費用每年約增加50元、維護成本每年約增加1200至1800元，此外，還要準備約3000至 5000元支付維修費和增加的水電費，是很大的額外費用，當孩子長大、或者新鮮感消失後，偌大游泳池不再經常使用，更令人懊悔。

第二：安裝遊樂場設施

在後院安裝遊樂設施從幾百元到數萬元不等。目前尚無鞦韆投資報酬率的具體數據，但多數房地產經紀人認為，維護良好的鞦韆可增加些許價值，但陳舊或製作不良的鞦韆反而會拖累。

而且，加裝遊樂設施後，房屋保險費將增加，另有遊樂場維護費用；隨著孩子長大、不再需要這些設施時，如果不撤除，恐怕會佔空間。

第三：添購高檔家電

更換電器的投資報酬率(ROI)約為60%至80%，但如果花額外費用買高檔家電，成本無法回收；許多專家說，與標準家電相比，奢侈品牌並沒有增加太多價值，多數人並不懂400元和4000元的烤箱有什麼差別，日後賣房很難因高檔家電而增加賣房價格。

再加上高檔家電需要專用零件，當地維修人員未必熟悉其複雜性，維修難度和費用都更高。

第四：安裝獨立浴缸

有些人夢想在獨立浴缸中泡澡、徹底放鬆，但是眼看著金錢付諸東流，夢想隨之破滅。許多家有浴缸的屋主最終都因浴缸難清潔，維護成本昂貴而且耗時，回過頭來覺得淋浴比浴缸更好。浴缸就像游泳池一樣，人們一旦失去新鮮感就不太使用。

第五：將車庫改裝成起居空間

將車庫改裝成起居空間的成本往往比單獨擴建一個起居空間低得多；然而，投資報酬率只有80%左右，而且必須做得非常好才有這樣的報酬率。全美各地多數屋主偏好將車庫當作停車位或儲藏室，改裝為起居室之後，將來賣房未必受歡迎。

後院加裝遊樂設施後，房屋保險費將增加，另有維護費用。（美聯社）
後院加裝遊樂設施後，房屋保險費將增加，另有維護費用。（美聯社）

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