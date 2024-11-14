今年申請法學院者暴增 可能與不考「邏輯遊戲題」有關

今年申請明年秋季入學法學院的人數大增，可能與法學院入學考試取消困難的邏輯遊戲題有關。（路透）

今年申請明年秋季入學法學院的人數增加37%，比去年同期成長26%，這可能與法學院入學考試(LSAT)取消困難的邏輯遊戲題(logic games)有關。

路透報導，制定法學院入學考試的「法學院入學委員會」(Law School Admission Council，簡稱LSAC)原本預期申請人數成長放緩，多數學校在9月、10月初開始接受新生申請入學；不過，當前申請人數及其他關鍵因素顯示，法學院將成為今年熱門的學科選擇。

LSAC代理主席蘇珊‧克林斯基(Susan Krinsky)在初期數據分析中寫道，「我們看到多種跡象表明，今年的招生周期有個強勁的開始。」

克林斯基表示，剛過的總統大選、最高法院近期裁決，以及民主黨 總統候選人賀錦麗 的檢察官背景，可能鼓勵更多人選讀法律系。賀錦麗的母校舊金山加州大學 法學院在10月底，申請人數比去年同期暴增64%。而申請人稱，賀錦麗是該校變熱門的原因之一。

但是法學院招生顧問斯比維(Mike Spivey)表示，申請人數暴增的另一個原因，可能是8月法學院入學考試取消邏輯遊戲題，申請人因而爭相報名新版測驗。

邏輯遊戲題涉及費解的假設，被公認為法學院入學考試中最難的部分；LSAC於2019年與主張違反聯邦「美國身心障礙法案」(Americans With Disabilities Act)的兩名盲人考生和解後，法學院入學考試取消邏輯遊戲題。

斯比維表示，估計時至春季申請周期結束時，申請人數將增加10%到15%。但測驗分數拉高，可能會讓低分申請者更難錄取。

此次申請者人數增加，與8月到10月間參加法學院入學考試的人數增加13%相應；LSAC表示，11月報名入學考的人數比去年增加31%。