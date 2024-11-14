太死板? 有些雇主不愛常春藤大學畢業生 名校招牌不再吃香

一些雇主嫌名校學生太過死板。圖為哈佛大學的畢業生歡慶畢業。（路透）

哈佛大學、耶魯大學 或普林斯頓大學等聲名顯赫的常春藤 大學是眾多學生的夢想學校，然而畢業後這枚鍍金招牌的出路可能不如想像中的順遂。一些雇主表示，現在不再那麼看重學歷，尤其是很多名校學生太過死板，反而成為扣分項。

華爾街日報報導，財務顧問公司CG Financial Group的執行長吉伯(Charlie Gipple)表示，好學歷不再像以前那樣讓他驚豔。他畢業於北愛荷華大學，曾在大都會 人壽(MetLife)和ING集團擔任副總，與許多頂尖大學的畢業生一起工作。他觀察到這些年輕人處理客戶問題時都像是在按照課本解題、案例研究，而非處理現實世界的問題。「如果我今天要找得力左右手，那他絕對不可能是常春藤盟校的人。」

顧問公司貝恩(Bain & Co.)招募諮詢主管貝文斯(Keith Bevans)說，該公司仍然從高學歷應徵者來挑選人才，但比率正在減少，部分原因是這幾十所大學無法培養出足夠的高品質畢業生，來滿足需求。貝恩已經開始以Zoom直接面試，面試官不知道應徵者的大學學歷，純粹以面試表現來評估。

顧問公司麥肯錫(McKinsey & Co.)則用名為「Solve」的破解問題遊戲，來淘汰技能不符學歷的求職者，並找出可能被忽視的人才。負責招募的西席爾(Blair Ciesil)表示，「成績通膨」使得名校成績變得不是那麼有意義(報告指出近年耶魯大學約八成學士成績為A或A-），同時許多頂尖大學不再要求SAT成績，少了這些判斷數據，便只能擴大招募範圍。

紐約房地產律師貝利(Adam Leitman Bailey)直接拒絕任何近期從常春藤盟校畢業的求職者，他認為，許多人都是靠關係而不是天賦和毅力，他更喜歡聘用那些在不那麼光鮮亮麗的學校中脫穎而出的人，因為他相信競爭才能讓他們準備好應對法庭攻防。

除了實力問題，價值觀及思考模式亦是考量。有人認為名校的多元、公平和包容性措施已經過頭了，或嘲笑名校的覺醒(woke)風氣或菁英主義。