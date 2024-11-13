員警「一通電話」帶來改變 18歲遊民從軍扭轉人生、不再挨餓

吉伯特從毫無分文的遊民變身陸戰隊員，目前在北卡羅來納州「勒瓊營」陸戰隊機械學校受訓，可望成為一名合格機械技師。(圖取自陸戰隊)

南卡羅來納州 一名年輕遊民 因為偷竊食物被捕入獄，警方並未就此結案，還聯繫軍方招募人員鼓勵他入伍從軍，不但成就一段勵志故事，更從此扭轉這名青年的人生。

福斯新聞網(FOX News)報導，今年稍早時，南卡州列星頓郡(Lexington County)警方在當地超市逮捕偷竊食物的吉伯特(Brian Gilbert)，年僅18歲，他沒有工作也毫無生活目標，在當地購物中心後面的樹林紮營當遊民。

不過偷竊被捕入獄，反而為吉伯特帶來翻轉人生的契機，列星頓郡警局員警桑德斯 (John Sanders)對於吉伯特三餐不繼被迫偷食物的困境，深感憐憫：「吉伯特只是想獲得食物，他沒有工作、沒有任何收入。」

桑德斯轉念一想，連繫當地陸戰隊募兵士官萊瑟姆(Brent Latham)，告知對方關於吉伯特的困境並商請他提供協助。

於是萊瑟姆開車找到吉伯特並問他：「嗨，你是吉伯特嗎？他說，是的，長官，於是我讓他坐進車裡，詢問他的意願。」

吉伯特回憶當時表示：「我當時心想，就讓我們姑且一試吧，於是我和募兵人員碰面，簽署入伍文件，而事情比我以為的來得更好。」

同時身為陸軍預備役軍人的桑德斯認為，安排吉伯特從軍可以徹底解決他的人生困境：「根據我在軍中的經驗，你會有飯吃、有地方睡覺、還有薪水可拿。」

南卡州列星頓郡警局員警桑德斯(左)幫助18歲的吉伯特(右)脫離遊民身分，成為一名陸戰隊員。今年5月吉伯特新兵結訓，桑德斯特地前往祝賀。(圖取自列星頓郡警局)

隨後吉伯特前往帕里斯島(Parris Island)陸戰隊基地接受入伍訓練，並於今年5月結訓，桑德斯與萊瑟姆兩人特地出席結訓典禮，表達祝賀。

吉伯特目前在北卡羅來納州「勒瓊營」(Camp LeJeune)陸戰隊機械學校受訓，可望成為一名合格機械技師。吉伯特與桑德斯保持聯繫：「我們一直有聯絡，他是個很好的人，我可以和他商量任何事情，他總是會傾聽。」

吉伯特從毫無分文的遊民變身陸戰隊員，寫下列星頓郡警局一篇「美麗的勵志故事」，證明警方在執法之餘，也有機會改變年輕人生活。萊瑟姆指出：「一名警員給陸戰隊的募兵員打了一通電話，就讓一個人脫離樹林紮營的遊民生活，獲得完整的職業生涯與收入。」並強調：「一通電話就足以帶來改變。」