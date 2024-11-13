我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

員警「一通電話」帶來改變 18歲遊民從軍扭轉人生、不再挨餓

編譯俞仲慈／綜合報導
吉伯特從毫無分文的遊民變身陸戰隊員，目前在北卡羅來納州「勒瓊營」陸戰隊機械學校受訓，可望成為一名合格機械技師。(圖取自陸戰隊)
吉伯特從毫無分文的遊民變身陸戰隊員，目前在北卡羅來納州「勒瓊營」陸戰隊機械學校受訓，可望成為一名合格機械技師。(圖取自陸戰隊)

南卡羅來納州一名年輕遊民因為偷竊食物被捕入獄，警方並未就此結案，還聯繫軍方招募人員鼓勵他入伍從軍，不但成就一段勵志故事，更從此扭轉這名青年的人生。

福斯新聞網(FOX News)報導，今年稍早時，南卡州列星頓郡(Lexington County)警方在當地超市逮捕偷竊食物的吉伯特(Brian Gilbert)，年僅18歲，他沒有工作也毫無生活目標，在當地購物中心後面的樹林紮營當遊民。

不過偷竊被捕入獄，反而為吉伯特帶來翻轉人生的契機，列星頓郡警局員警桑德斯(John Sanders)對於吉伯特三餐不繼被迫偷食物的困境，深感憐憫：「吉伯特只是想獲得食物，他沒有工作、沒有任何收入。」

桑德斯轉念一想，連繫當地陸戰隊募兵士官萊瑟姆(Brent Latham)，告知對方關於吉伯特的困境並商請他提供協助。

於是萊瑟姆開車找到吉伯特並問他：「嗨，你是吉伯特嗎？他說，是的，長官，於是我讓他坐進車裡，詢問他的意願。」

吉伯特回憶當時表示：「我當時心想，就讓我們姑且一試吧，於是我和募兵人員碰面，簽署入伍文件，而事情比我以為的來得更好。」  

同時身為陸軍預備役軍人的桑德斯認為，安排吉伯特從軍可以徹底解決他的人生困境：「根據我在軍中的經驗，你會有飯吃、有地方睡覺、還有薪水可拿。」

南卡州列星頓郡警局員警桑德斯(左)幫助18歲的吉伯特(右)脫離遊民身分，成為一名...
南卡州列星頓郡警局員警桑德斯(左)幫助18歲的吉伯特(右)脫離遊民身分，成為一名陸戰隊員。今年5月吉伯特新兵結訓，桑德斯特地前往祝賀。(圖取自列星頓郡警局)

隨後吉伯特前往帕里斯島(Parris Island)陸戰隊基地接受入伍訓練，並於今年5月結訓，桑德斯與萊瑟姆兩人特地出席結訓典禮，表達祝賀。

吉伯特目前在北卡羅來納州「勒瓊營」(Camp LeJeune)陸戰隊機械學校受訓，可望成為一名合格機械技師。吉伯特與桑德斯保持聯繫：「我們一直有聯絡，他是個很好的人，我可以和他商量任何事情，他總是會傾聽。」

吉伯特從毫無分文的遊民變身陸戰隊員，寫下列星頓郡警局一篇「美麗的勵志故事」，證明警方在執法之餘，也有機會改變年輕人生活。萊瑟姆指出：「一名警員給陸戰隊的募兵員打了一通電話，就讓一個人脫離樹林紮營的遊民生活，獲得完整的職業生涯與收入。」並強調：「一通電話就足以帶來改變。」

桑德斯 遊民 南卡羅來納州

上一則

洩露烏戰重大機密 麻州國民兵遭判刑15年「為帶來的傷害抱歉」

下一則

陸軍預備課程「補習班」見效 新兵入伍及格率提升

延伸閱讀

核桃市商家10天 3次遭砸偷盜

核桃市商家10天 3次遭砸偷盜
因應川普2.0 紐森至華府求助拜登政府

因應川普2.0 紐森至華府求助拜登政府
傳民主黨想提新人 自由派大法官薩多馬友無意提前退休

傳民主黨想提新人 自由派大法官薩多馬友無意提前退休
桑德斯：工人憤怒有理 人民相信川普更懂經濟困境

桑德斯：工人憤怒有理 人民相信川普更懂經濟困境

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光