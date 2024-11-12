佛州精神航空降落海地時遭槍擊 緊急改降 1空服員受傷

一班由佛州起飛的精神航空客機11日在海地太子港準備降落時遭槍擊，緊急改降多明尼加共和國聖地牙哥，機上一名空服員受到輕傷。(美聯社)

由佛州 起飛的精神航空(Spirit Airlines)班機11日在海地太子港準備降落時遭槍擊，緊急改降多明尼加共和國聖地牙哥 ，機上一名空服員受到輕傷。

海地民航局說，這架從佛州羅德岱堡飛往海地的精神航空NK951班機正要降落在太子港杜桑·盧維杜爾國際機場(Touissant Louverture Airport，機場代號PAP)時，遭來自地面四發子彈襲擊。精神航空說，該班機臨時改到鄰國多明尼加首都聖地牙哥「安全降落」。

航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，NK951航班在距離PAP跑道僅550呎時放棄降落，緊急拉起機頭，轉降多明尼加聖地牙哥。精神航空說，經檢查，該班機機身確實有槍擊造成的損壞，公司馬上下令停飛，改派另一架飛機，將旅客和機組員載回羅德岱堡。

聯邦航空管理局(FAA)已確認上述經過，並指出，為安全計，另兩架原定前往太子港的班機將改道。海地民航局宣布，所有航空公司暫停飛往PAP的航班。

美國航空(American Airlines)和捷藍(JetBlue)航空11日表示，暫停所有飛往海地的航班，最快14日復航。

美國駐海地大使館 發布安全警戒說，黑幫企圖阻斷進出太子港的交通，手段可能包括「武裝暴力，打亂道路、港口和機場交通。」