我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

佛州精神航空降落海地時遭槍擊 緊急改降 1空服員受傷

記者張聲肇／綜合報導
一班由佛州起飛的精神航空客機11日在海地太子港準備降落時遭槍擊，緊急改降多明尼加共和國聖地牙哥，機上一名空服員受到輕傷。(美聯社)
一班由佛州起飛的精神航空客機11日在海地太子港準備降落時遭槍擊，緊急改降多明尼加共和國聖地牙哥，機上一名空服員受到輕傷。(美聯社)

佛州起飛的精神航空(Spirit Airlines)班機11日在海地太子港準備降落時遭槍擊，緊急改降多明尼加共和國聖地牙哥，機上一名空服員受到輕傷。

海地民航局說，這架從佛州羅德岱堡飛往海地的精神航空NK951班機正要降落在太子港杜桑·盧維杜爾國際機場(Touissant Louverture Airport，機場代號PAP)時，遭來自地面四發子彈襲擊。精神航空說，該班機臨時改到鄰國多明尼加首都聖地牙哥「安全降落」。

航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，NK951航班在距離PAP跑道僅550呎時放棄降落，緊急拉起機頭，轉降多明尼加聖地牙哥。精神航空說，經檢查，該班機機身確實有槍擊造成的損壞，公司馬上下令停飛，改派另一架飛機，將旅客和機組員載回羅德岱堡。

聯邦航空管理局(FAA)已確認上述經過，並指出，為安全計，另兩架原定前往太子港的班機將改道。海地民航局宣布，所有航空公司暫停飛往PAP的航班。

美國航空(American Airlines)和捷藍(JetBlue)航空11日表示，暫停所有飛往海地的航班，最快14日復航。

美國駐海地大使館發布安全警戒說，黑幫企圖阻斷進出太子港的交通，手段可能包括「武裝暴力，打亂道路、港口和機場交通。」

大使館說，海地的安全情況「無法預測，非常危險」，「美國政府無法保證您前往機場、邊境或海地境內旅行的安全。前往海地任何地點之前，您應該考慮您個人的安全情況。」

機上行李箱上有彈孔。(取自X平台)
機上行李箱上有彈孔。(取自X平台)

聖地牙哥 佛州 大使館

上一則

華郵：X平台更新條款 官司改由德州聯邦保守派法官審理

下一則

才咬完嬰兒…拜登嘴對嘴親妹妹 網友嘲「什麼都能親」

延伸閱讀

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲
皇后區手機店老闆勞力士被搶 雙腿遭槍擊

皇后區手機店老闆勞力士被搶 雙腿遭槍擊
佛州小鎮金銀島風災 市長家被淹沒 辭職遷離

佛州小鎮金銀島風災 市長家被淹沒 辭職遷離
佛州墮胎權修正案公投未過 德桑提斯政治勝利

佛州墮胎權修正案公投未過 德桑提斯政治勝利

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲