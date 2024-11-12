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比丈夫、兒子都長壽 全美最老人瑞114歲 不碰菸酒愛烹飪

編譯陳韻涵／綜合報導
114歲賓州婦人納奧米‧懷海德(Naomi Whitehead，右)是目前美國在世的最年長人瑞。她覺得自己長壽的秘訣包括：良好的基因，喜歡烹飪、烘焙、繪畫，以及聽音樂等嗜好。(美聯社)
114歲賓州婦人納奧米‧懷海德(Naomi Whitehead，右)是目前美國在世的最年長人瑞。她覺得自己長壽的秘訣包括：良好的基因，喜歡烹飪、烘焙、繪畫，以及聽音樂等嗜好。(美聯社)

自從上月22日德州115歲婦人伊莉莎白·法蘭西斯(Elizabeth Francis)逝世後，114歲的賓州居民納奧米·懷海德(Naomi Whitehead)成為美國最年長的人瑞。

美聯社報導，懷海德1910年9月26日出生於喬治亞州一處農場，她自稱這一輩子從來不抽菸且滴酒不沾。

懷海德比丈夫及三個兒子都還長壽，她覺得自己長壽的祕訣包括：良好的基因，喜歡烹飪、烘焙、繪畫，以及聽音樂等嗜好。

懷海德目前住在格林威爾·西塞勒姆(Greenville West Salem)的「聖保祿老年生活社區」(St. Paul's Senior Living Community)，該社區透過臉書(Facebook)發出聲明表示，「社群福祉是健康老化的重要元素，納奧米是個耀眼的榜樣，說明無論我們年紀多大，維持人際關係並成為社區的一分子，都能讓我們的晚年生活更加豐富」。

懷海德於2023年9月曾接受「新堡新聞」(New Castle News)訪問，她當時表示，沒有預期自己會活到幾歲，「主讓我活多久，我就會活多久」。

懷海德的孫子孫子丹·懷海德(Dan Whitehead)形容，祖母「是一位虔誠的女人，她備受寵幸」。

另據「美國廣播公司新聞網」(ABC News)報導，懷海德今年9月獲得共和黨賓州眾議員溫特林(Parke Wentling)的特別褒揚，為她慶生。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，喬治亞州女性出生時的預期壽命為77.1歲，而賓州女性的平均年齡為79.3歲。

另據全球人瑞資料網站「LongeviQuest」數據顯示，目前世上最長壽的女子是日本兵庫縣的116歲人瑞糸岡富子(Tomiko Itooka)，而與懷海德同齡的則是LongeviQuest名單排名世界第五、114歲的法國女性馬里-蘿絲·泰希爾(Marie-Rose Tessier)。

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