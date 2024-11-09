「第9行星」爭論不休 太陽系還有1個未被發現的行星？

自從冥王星被「降級」之後，長久以來人們認為的太陽系「九大行星」只剩八個，許多天文迷對此若有所失。(NASA)

太陽系是否還有一個未被發現的行星？天文學界一直為此爭論不休，但可能很快就會有答案。

長久以來，人們都認為太陽系有「九大行星」，直到加州 理工學院(Caltech)著名行星天文學教授布朗(Mike Brown)於2006年引述種種數據證明質量最輕的冥王星其實是個「矮行星」(dwarf planet)，而將其逐出九大行星之列。許多天文迷對此若有所失，並將布朗冠上「冥王星殺手」的惡名。

彷彿是為了「贖罪」一般，布朗透過對未知行星的引力攝動，也就是當年發現海王星的方法，宣稱在遙遠的太陽系邊際另有一個真正的「第九行星」(Planet 9)。

依據數學模型，「第九行星」遠在海王星軌道外側的「古柏帶」(Kuiper Belt)，推算它的質量大約是地球的10倍，公轉周期介於1至2萬地球年，但直到目前為止，仍沒有直接的觀測證據證實它的存在，因此在天文學界對此爭論不斷。

航海家二號太空船( Voyager 2)所拍攝到的海王星。有科學家認為，遠在海王星軌道外側的「古柏帶」(Kuiper Belt)，太陽系還有一個未被發現的行星。(美聯社)

一些研究人員認為布朗所謂的「第九行星」根本不存在，純粹只是一個推論。例如在2019年，兩位分別來自英國和美國的理論天文學家，提出「第九行星」可能是一個黑洞，稱為太初黑洞(primodial black hole)。

耶魯大學 天文學助理教授賴斯(Malena Rice)指出，如果真的找到另一個行星，那真是一件大事，它將徹底重塑人們對於太陽系及其他行星系統的理解，重新了解宇宙的浩瀚知識。

新視野號太空船(New Horizons)所拍攝到的冥王星經色彩強化處理後的照片。著名行星天文學教授布朗(Mike Brown)於2006年引述種種數據證明質量最輕的冥王星其實是個「矮行星」(dwarf planet)，而將其逐出九大行星之列。(美聯社)

他表示，「第九行星」肯定是一個有極具爭議的話題，但這是個非常有趣的話題，否則人們不會對此有激烈的看法。

對「第九行星」存在與否的討論可以追溯到175年前，自1846年成功發現海王星以後，至少有30位天文學家提出各種「海王星外行星」存在的理論。

Caltech另一位行星天文學教授巴蒂金(Konstantin Batygin)是布朗的堅定支持者，兩人自2014年以來一直積極致力於尋找這個隱藏的行星。

在一片爭議聲中，所有研究人員唯一同意的，就是正在建造中的新型廣角望遠鏡或許很快就會平息爭論。這座歷來最大的數位望遠鏡坐落於智利北部一座8800呎高山頂上，將由美國國家科學基金會與史丹福大學 的研究人員在2025年底開始運作，希望不遠的將來能夠真正觀測到「第九行星」。