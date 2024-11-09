我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

「第9行星」爭論不休 太陽系還有1個未被發現的行星？

編譯盧炯燊／綜合報導
自從冥王星被「降級」之後，長久以來人們認為的太陽系「九大行星」只剩八個，許多天文迷對此若有所失。(NASA)
自從冥王星被「降級」之後，長久以來人們認為的太陽系「九大行星」只剩八個，許多天文迷對此若有所失。(NASA)

太陽系是否還有一個未被發現的行星？天文學界一直為此爭論不休，但可能很快就會有答案。

長久以來，人們都認為太陽系有「九大行星」，直到加州理工學院(Caltech)著名行星天文學教授布朗(Mike Brown)於2006年引述種種數據證明質量最輕的冥王星其實是個「矮行星」(dwarf planet)，而將其逐出九大行星之列。許多天文迷對此若有所失，並將布朗冠上「冥王星殺手」的惡名。

彷彿是為了「贖罪」一般，布朗透過對未知行星的引力攝動，也就是當年發現海王星的方法，宣稱在遙遠的太陽系邊際另有一個真正的「第九行星」(Planet 9)。

依據數學模型，「第九行星」遠在海王星軌道外側的「古柏帶」(Kuiper Belt)，推算它的質量大約是地球的10倍，公轉周期介於1至2萬地球年，但直到目前為止，仍沒有直接的觀測證據證實它的存在，因此在天文學界對此爭論不斷。

航海家二號太空船( Voyager 2)所拍攝到的海王星。有科學家認為，遠在海王...
航海家二號太空船( Voyager 2)所拍攝到的海王星。有科學家認為，遠在海王星軌道外側的「古柏帶」(Kuiper Belt)，太陽系還有一個未被發現的行星。(美聯社)

一些研究人員認為布朗所謂的「第九行星」根本不存在，純粹只是一個推論。例如在2019年，兩位分別來自英國和美國的理論天文學家，提出「第九行星」可能是一個黑洞，稱為太初黑洞(primodial black hole)。

耶魯大學天文學助理教授賴斯(Malena Rice)指出，如果真的找到另一個行星，那真是一件大事，它將徹底重塑人們對於太陽系及其他行星系統的理解，重新了解宇宙的浩瀚知識。

新視野號太空船(New Horizons)所拍攝到的冥王星經色彩強化處理後的照片...
新視野號太空船(New Horizons)所拍攝到的冥王星經色彩強化處理後的照片。著名行星天文學教授布朗(Mike Brown)於2006年引述種種數據證明質量最輕的冥王星其實是個「矮行星」(dwarf planet)，而將其逐出九大行星之列。(美聯社)

他表示，「第九行星」肯定是一個有極具爭議的話題，但這是個非常有趣的話題，否則人們不會對此有激烈的看法。

對「第九行星」存在與否的討論可以追溯到175年前，自1846年成功發現海王星以後，至少有30位天文學家提出各種「海王星外行星」存在的理論。

Caltech另一位行星天文學教授巴蒂金(Konstantin Batygin)是布朗的堅定支持者，兩人自2014年以來一直積極致力於尋找這個隱藏的行星。

在一片爭議聲中，所有研究人員唯一同意的，就是正在建造中的新型廣角望遠鏡或許很快就會平息爭論。這座歷來最大的數位望遠鏡坐落於智利北部一座8800呎高山頂上，將由美國國家科學基金會與史丹福大學的研究人員在2025年底開始運作，希望不遠的將來能夠真正觀測到「第九行星」。

耶魯大學 加州 史丹福大學

上一則

受困太空站150天 女太空人變瘦 健康出問題？

下一則

發射47年 距地球150億哩 航海家1號仍持續傳回訊號

延伸閱讀

川普2.0重燃貿易戰疑慮…新興幣跌幅21個月最深 這國貨幣摔最慘

川普2.0重燃貿易戰疑慮…新興幣跌幅21個月最深 這國貨幣摔最慘
美大選／國會選舉5大看點 兩黨拚參眾院翻盤…只需少數席次

美大選／國會選舉5大看點 兩黨拚參眾院翻盤…只需少數席次
涉大規模身分和郵件盜竊 布碌崙男被控243罪

涉大規模身分和郵件盜竊 布碌崙男被控243罪
NBA／威廉斯撞倒泰托姆被判2級惡意犯規 布朗嗆：在打美足？

NBA／威廉斯撞倒泰托姆被判2級惡意犯規 布朗嗆：在打美足？

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31
美國億萬富翁馬斯克。路透

馬斯克挺川普天天抽獎送百萬 選民提告稱騙局

2024-11-06 11:56

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大