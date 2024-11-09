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發射47年 距地球150億哩 航海家1號仍持續傳回訊號

編譯廖振堯／綜合報導
太空船「航海家一號」(Voyager 1)出發47年後，目前已在地球150億哩外，成為距離地球最遙遠的人造飛行器，而且仍持續運作中。(路透)
太空船「航海家一號」(Voyager 1)出發47年後，目前已在地球150億哩外，成為距離地球最遙遠的人造飛行器，而且仍持續運作中。(路透)

太空船「航海家一號」(Voyager 1)出發47年後，目前已在地球150億哩外，成為距離地球最遙遠的人造飛行器，而且仍持續運作中。不過近日它出現數天通訊中斷，所幸已經重新取得聯繫，但美國國家航空暨太空總署(NASA)工程師們仍在努力了解問題所在。

有線電視新聞網(CNN)報導，航海家一號於1977年9月5日發射升空、前往太陽圈(heliosphere，太陽磁場和粒子影響所及之範圍)之外採樣，再傳回數據。隨著太空船逐漸老化，航海家任務團隊逐步關閉部分組件以節省電力。

航海家任務安全經理瓦格納(Bruce Waggoner)表示，航海家一號的部件幾十年來一直受到輻射損壞，降低太空船性能，因此工程師們有時會發送指令，打開它的一些加熱器和發熱部件，這些熱量可以幫助扭轉輻射損傷。

航海家一號會透過NASA的深空網路(Deep Space Network)回傳工程數據，以顯示它如何回應指令，一則訊息單程傳輸大約需要23小時。

但10月16日團隊向加熱器發送指令時，觸發了太空船的故障保護系統(當太空船消耗功率超過額定功率時，自動關閉不必要的系統以節省電力)；直至18日，仍無法收到太空船的回應，工程師才發現事有蹊蹺。

航海家一號幾十年來一直使用X波段無線電發射器，另一個S波段因訊號較弱，自1981年以來便不使用。工程師懷疑故障保護系統降低了無線電回傳速率，團隊最終在18日稍晚透過篩選訊號才收到回應。到19日通訊又似乎完全停止，團隊認為故障保護系統又被觸發兩次，X波段可能因此關閉而改用耗電量較低的S波段。

儘管訊號微弱，團隊還是找到了S波段訊號，並決定避免風險，不發送指令重啟X波段，直到了解故障保護系統為何不斷觸發。瓦格納表示S波段太弱，無法長期使用，連遙測(telemetry)都無法獲取，更別說科學數據，目前只能發送指令確保航海家一號天線仍然指向地球。

航海家一號的成就之一，於1979年成功近距離拍攝到木星上的大紅班。(路透)
航海家一號的成就之一，於1979年成功近距離拍攝到木星上的大紅班。(路透)

太空 瓦格納 NASA

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