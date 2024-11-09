受困太空站150天 女太空人變瘦 健康出問題？

「星際飛機」太空人威廉斯(左)與魏摩爾(右)9月13日在國際太空站與地球視訊連線時，威廉斯的臉頰豐腴飽滿。(美聯社)

被困在國際太空站已逾150天的美國女太空人 蘇妮塔‧威廉斯(Sunita Williams)看來「削瘦、憔悴」，令人質疑是否健康出了問題？太空總署(NASA )6日鄭重否認，宣稱她「安全又健康」。

威廉斯與另一名NASA太空人魏摩爾(Butch Wilmore)於今年6月初執行波音「星際飛機」(Starliner)試飛任務，首航國際太空站(ISS)。但因「星際飛機」發生一連串故障，致使兩人滯留至今，預計要等到明年2月才能返回地球。

日前NASA公布了一張9月24日拍攝的照片，顯示威廉斯和魏摩爾兩人在ISS享用披薩和洋芋片，卻被眼尖的民眾發現她的臉頰明顯凹陷削瘦，和過去的照片有顯著差異。西雅圖胸腔科醫師古普塔(Vinay Gupta)指出，「通常這是體重減輕的跡象，應該是熱量攝取不足好一陣子所致。」

然而，體重減輕在ISS上並非罕見現象。德州 休士頓的月球及行星研究所(Lunar and Planetary Institute)指出，大多數太空人在這個環繞地球軌道的實驗室生活四到六個月後，都會流失大約5%的身體重量。

另一方面，上個月剛結束在ISS值班將近八個月的四名太空人返抵地球後，馬上以直升機後送醫院接受檢查，其中一人因「醫學問題」留院一天，其餘三人則當天就出院。

NASA表示這四名太空人的健康都沒問題，經專門的醫生仔細檢查後，認為四人「健康良好」。但並未說明為何四人都須入院檢查？是誰第二天才出院？「醫學問題」是否和返回地球過程有關？

NASA說留院觀察的太空人健康良好，出院後將和其他三名太空人一起進行「飛行後調適」。

為了保護太空人的隱私，NASA不公開這位住院太空人的姓名？也不公開詳細健康狀況。