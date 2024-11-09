我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

受困太空站150天 女太空人變瘦 健康出問題？

記者張聲肇／綜合報導
「星際飛機」太空人威廉斯(左)與魏摩爾(右)9月13日在國際太空站與地球視訊連線時，威廉斯的臉頰豐腴飽滿。(美聯社)
「星際飛機」太空人威廉斯(左)與魏摩爾(右)9月13日在國際太空站與地球視訊連線時，威廉斯的臉頰豐腴飽滿。(美聯社)

被困在國際太空站已逾150天的美國女太空人蘇妮塔‧威廉斯(Sunita Williams)看來「削瘦、憔悴」，令人質疑是否健康出了問題？太空總署(NASA)6日鄭重否認，宣稱她「安全又健康」。

威廉斯與另一名NASA太空人魏摩爾(Butch Wilmore)於今年6月初執行波音「星際飛機」(Starliner)試飛任務，首航國際太空站(ISS)。但因「星際飛機」發生一連串故障，致使兩人滯留至今，預計要等到明年2月才能返回地球。

日前NASA公布了一張9月24日拍攝的照片，顯示威廉斯和魏摩爾兩人在ISS享用披薩和洋芋片，卻被眼尖的民眾發現她的臉頰明顯凹陷削瘦，和過去的照片有顯著差異。西雅圖胸腔科醫師古普塔(Vinay Gupta)指出，「通常這是體重減輕的跡象，應該是熱量攝取不足好一陣子所致。」

然而，體重減輕在ISS上並非罕見現象。德州休士頓的月球及行星研究所(Lunar and Planetary Institute)指出，大多數太空人在這個環繞地球軌道的實驗室生活四到六個月後，都會流失大約5%的身體重量。

另一方面，上個月剛結束在ISS值班將近八個月的四名太空人返抵地球後，馬上以直升機後送醫院接受檢查，其中一人因「醫學問題」留院一天，其餘三人則當天就出院。

NASA表示這四名太空人的健康都沒問題，經專門的醫生仔細檢查後，認為四人「健康良好」。但並未說明為何四人都須入院檢查？是誰第二天才出院？「醫學問題」是否和返回地球過程有關？

NASA說留院觀察的太空人健康良好，出院後將和其他三名太空人一起進行「飛行後調適」。

為了保護太空人的隱私，NASA不公開這位住院太空人的姓名？也不公開詳細健康狀況。

研究報告顯示，長期生活在太空環境，尤其是時間超過六個月，不利人體健康。艱苦的太空環境會導致太空人身體脂肪、肌肉質量、骨質密度減少，太空人也得承受高度的輻射。這會造成不少健康問題，包括視力、腎結石、更容易感染疾病。

9月24日拍攝的照片顯示威廉斯和魏摩爾兩人在太空站享用披薩和洋芋片，卻被眼尖的民...
9月24日拍攝的照片顯示威廉斯和魏摩爾兩人在太空站享用披薩和洋芋片，卻被眼尖的民眾發現她的臉頰明顯凹陷削瘦，和過去的照片有顯著差異。(美聯社)

太空人 NASA 德州

上一則

憂被中國駭 CFPB要求員工減少在工作時使用手機

下一則

「第9行星」爭論不休 太陽系還有1個未被發現的行星？

延伸閱讀

NBA／威廉斯撞倒泰托姆被判2級惡意犯規 布朗嗆：在打美足？

NBA／威廉斯撞倒泰托姆被判2級惡意犯規 布朗嗆：在打美足？
喊廢晶片法案？強生改口「想優化」賀錦麗迅速抨擊

喊廢晶片法案？強生改口「想優化」賀錦麗迅速抨擊
南北卡亞太裔聯合商會 攜手杜倫促經濟發展

南北卡亞太裔聯合商會 攜手杜倫促經濟發展
訪立訊和藍思 蘋果營運長：會繼續在中國投資

訪立訊和藍思 蘋果營運長：會繼續在中國投資

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31
美國億萬富翁馬斯克。路透

馬斯克挺川普天天抽獎送百萬 選民提告稱騙局

2024-11-06 11:56

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大