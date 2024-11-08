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今年白宮聖誕樹 選自北卡颶風重災區 盼堅毅重生

編譯陳韻涵／綜合報導
白宮藍廳(Blue Room)內的聖誕樹裝飾。(美聯社)
白宮藍廳(Blue Room)內的聖誕樹裝飾。(美聯社)

白宮今年的官方聖誕樹來自北卡羅來納州西部，當地是9月底遭颶風海倫(Helene)肆虐受災最慘重的地區。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮職員4日前往北卡州艾弗里郡(Avery)的卡特納聖誕樹農場(Cartner's Christmas Tree Farm)，挑選20呎高的弗雷澤冷杉(Fraser fir)準備用來裝飾藍廳(Blue Room)。

這是北卡的聖誕樹連續第二次進駐白宮，也是卡特納聖誕樹農場第一棵送進白宮的聖誕樹。

第一夫人吉兒·拜登去年11月親自在白宮門口迎接北卡州樹農提供的聖誕樹；今年白宮的...
第一夫人吉兒·拜登去年11月親自在白宮門口迎接北卡州樹農提供的聖誕樹；今年白宮的聖誕樹也同樣來自北卡，而且是海倫風災受創最重的北卡州西部地區。(美聯社)

該農場的主人卡特納(Sam Cartner)表示，這是北卡西部所有林場的成就。

卡特納說：「聖誕樹被選入白宮，無關政治，而是攸關這個社區的人。」

艾弗里郡是海倫風災受創最嚴重的地區之一，海倫是過去50年來侵襲美國本土最致命的颶風之一，受災的六州至少220人罹難。

卡特納希望這棵來自災區的聖誕樹，能對那些遭受風災蹂躪後，展現「超凡社區意識、無私與奉獻精神」的人帶來堅毅與足智多謀(resourcefulness)的象徵意義。

卡特納說，農場因山崩損失5000至6000棵聖誕樹，其中大部分的聖誕樹高度在受災時已達4呎左右，意即四年內可販售。

特納聖誕樹農場遭受風災侵襲的大部分道路和基礎設施都已修復，而卡特納預計會有「相對正常的收穫」。

卡特納說：「我們很幸運，農場並不在河谷或主要河道附近。」

卡特納表示，艾弗里郡的其他農場失去許多8呎高的聖誕樹，那是準備在今年上市的貨物。

由於倒樹和道路狀況不佳，部分林場人員至今仍無法進入農場。

北卡運輸廳表示，正與當地林業業者合作，修復幾條仍因山崩和倒樹而受阻的聯外道路和次要路線，但尚無完工時間表。

北卡州聖誕樹協會(North Carolina Christmas Tree Association)執行董事珍妮佛‧格林(Jennifer Greene)3日表示，隨著北卡聖誕樹的「砍伐季節」將在兩周後開始，大多數人相信，他們可以重新開業。

格林說：「這象徵希望，聖誕樹凸顯我們社區和聖誕樹農場的毅力和力量。」

北卡羅萊納州種植的聖誕樹，過去曾16度被選入白宮。今年9月的海倫颶風，北卡樹農損...
北卡羅萊納州種植的聖誕樹，過去曾16度被選入白宮。今年9月的海倫颶風，北卡樹農損失慘重。(取材自北卡州聖誕樹協會)

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