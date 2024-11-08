佛州小鎮金銀島風災 市長家被淹沒 辭職遷離

10月初颶風米爾頓橫掃佛州，大量房屋被夷為平地。有些居民不堪接踵而來的風災損失，考慮遷離家園。(路透)

佛州 金銀島(Treasure Island)遭受颶風 米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊，造成墨西哥 灣沿岸數萬棟房屋被淹沒，金銀島市長佩恩(Tyler Payne)在10底宣布要搬離這座島嶼小鎮，震驚當地。

佩恩在一封給金銀島居民的公開信中解釋說，他的家被洪水淹沒，損壞嚴重，無法修復，他和他的丈夫無力重建，因此決定搬離。佩恩同時也辭去市長一職。

擔任金銀島市長超過三年，身為該島第四代居民的佩恩說：「雖然在我們從颶風海倫和米爾頓中恢復的過程中做出這個決定讓我很痛苦，但這對我和我的家人來說是最好的決定。」

在佛州飽受風暴襲擊的墨西哥灣沿岸，有不少居民們也開始考量，自己是該留下還是離開；他們是否有能力重建？保險賠償涵蓋了哪些？而正考慮搬到佛州的人，則是也開始考慮，是否值得冒險搬到颶風如此頻繁的州。

但颶風對大多數的佛州居民似乎沒有帶來任何威懾作用。自從颶風查理(Hurricane Charley)、弗朗西絲(Hurricane Frances)、珍妮(Hurricane Jeanne)和伊凡(Hurricane Ivan)蹂躪該州之後的20年裡，佛州人口增加了三分之一，達到2300萬人；2023年，佛州新增居民更是超過36萬5000人，在各州之中，成長僅次於德州。

但另一方面，同時又有跡象顯示佛州白熱化的房地產市場已經開始降溫；9月獨棟住宅銷售量與2023年同期相比，下降了12%；但其實，利率、房價上漲和保險成本飆升等因素，對房產市場的影響，可能比颶風發威還要來得更大。