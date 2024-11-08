我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

佛州小鎮金銀島風災 市長家被淹沒 辭職遷離

編譯尤寶琪／綜合報導
10月初颶風米爾頓橫掃佛州，大量房屋被夷為平地。有些居民不堪接踵而來的風災損失，考慮遷離家園。(路透)
10月初颶風米爾頓橫掃佛州，大量房屋被夷為平地。有些居民不堪接踵而來的風災損失，考慮遷離家園。(路透)

佛州金銀島(Treasure Island)遭受颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒，金銀島市長佩恩(Tyler Payne)在10底宣布要搬離這座島嶼小鎮，震驚當地。

佩恩在一封給金銀島居民的公開信中解釋說，他的家被洪水淹沒，損壞嚴重，無法修復，他和他的丈夫無力重建，因此決定搬離。佩恩同時也辭去市長一職。

擔任金銀島市長超過三年，身為該島第四代居民的佩恩說：「雖然在我們從颶風海倫和米爾頓中恢復的過程中做出這個決定讓我很痛苦，但這對我和我的家人來說是最好的決定。」

在佛州飽受風暴襲擊的墨西哥灣沿岸，有不少居民們也開始考量，自己是該留下還是離開；他們是否有能力重建？保險賠償涵蓋了哪些？而正考慮搬到佛州的人，則是也開始考慮，是否值得冒險搬到颶風如此頻繁的州。

但颶風對大多數的佛州居民似乎沒有帶來任何威懾作用。自從颶風查理(Hurricane Charley)、弗朗西絲(Hurricane Frances)、珍妮(Hurricane Jeanne)和伊凡(Hurricane Ivan)蹂躪該州之後的20年裡，佛州人口增加了三分之一，達到2300萬人；2023年，佛州新增居民更是超過36萬5000人，在各州之中，成長僅次於德州。

但另一方面，同時又有跡象顯示佛州白熱化的房地產市場已經開始降溫；9月獨棟住宅銷售量與2023年同期相比，下降了12%；但其實，利率、房價上漲和保險成本飆升等因素，對房產市場的影響，可能比颶風發威還要來得更大。

一項針對墨西哥灣沿岸颶風的研究顯示，任何遷離往往都是短暫的，且就算民眾真的選擇離開，通常也都只是短距離的遷移，像是從島嶼搬回到大陸；而擁有更多經濟資源的長者，則更有可能會返回到受災區。

颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數...
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

佛州 颶風 墨西哥

上一則

國防承包商行賄海軍官員被判刑15年 3500萬不法利益充公

下一則

企圖向中國提供軍事情報 德國逮捕美國公民

延伸閱讀

台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建

台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建
颶風海倫侵襲 喬州林業損失12.8億

颶風海倫侵襲 喬州林業損失12.8億
台灣捐20萬 助喬州海倫颶風災後重建

台灣捐20萬 助喬州海倫颶風災後重建
海倫的爆米花（全文完）

海倫的爆米花（全文完）

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
前總統歐巴馬的大女兒瑪莉亞歐巴馬，刻意省略姓氏，闖蕩電影界。(路透資料照片)

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

2024-11-01 00:15
紐時報導，「中國震撼」衝擊之下，某些社區過去幾十年工廠紛紛關閉，但現在由於獲得投資挹注，產生新的就業機會。圖為3月26日，北卡羅來納州，生產電腦晶片的Wolfspeed工廠正在建造中。美聯社

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

2024-11-01 09:05
10月28日一班從舊金山飛往華府杜勒斯國際機場的聯航班機上，發生一名男子對另一名熟睡中的乘客施暴事件。空服員和其他乘客合力制止了施暴男子，並在飛機降落後交由警方逮捕。圖為聯合航空國內班機客艙。(聯合航空官網)

聯航班機上揍熟睡聾啞乘客1分鐘、鮮血四濺 男子被空服員乘客制伏

2024-11-01 09:57
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
聯邦國稅局提高2025年退休帳戶限額，401(K)計畫為2.35萬元，但「超級追加」可使60至63歲者上限達到3.475萬元。(美聯社)

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

2024-11-02 11:29

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人