高氣壓罩頂不走 東部雨水不來 從平原區一路乾到東岸

今年因乾旱，除了佛蒙特等州有楓紅美景，東北部多州楓紅不如以往壯觀。(美聯社)

東北部和大西洋岸中部各州乾旱已長達一個月，因為高氣壓罩頂不走，雨水進不來，溫暖乾燥的天氣可能持續到11月，有些地方可能連續40天滴雨不落。

氣象專家表示，高壓穹頂阻止了潮濕空氣從墨西哥 灣向北移動，使美國大部分地區保持乾燥。從平原區和中西部到東海岸。

「我們已經陷入這種封鎖模式近兩個月了，」農業部氣象學家里皮(Brad Rippey)表示。

里皮說，過去十年左右的研究表明，噴射氣流(jet stream)——推動世界各地天氣系統的氣流——變得更加波動，並且更容易被困住，這歸因於人為氣候變遷 導致北極額外變暖。此一概念的先驅之一、伍德威爾氣候研究中心(Woodwell Climate Research Center)高級科學家弗朗西斯(Jennifer Francis)認為，目前的情況，特別是北極極其溫暖和「北太平洋各地海洋溫度升高」，非常符合這一理論。

通常高壓氣團壟罩，濕氣無法凝聚的長期乾燥，都在秋季出現。夏季暴風雨結束，冬季冷氣旋來臨之前，會有一段「平靜期。」北風和西北風總會帶來加拿大 的乾燥氣團，因為潮濕氣團都是南風和東風吹來的，畢竟，墨西哥灣和大西洋對東北走廊最大的影響就是濕氣。加拿大上空除了替美國帶來乾冷的大陸氣流，其他的作用就不大了。

高氣壓像下沉空氣的力場，是濕氣無法凝聚成雨水的肇因。濕度夠，才能凝成雨，高壓罩頂，自然難以降雨。俄亥俄河谷區有幾陣雨看似要北進到東北部，後來卻都不了了之。比較東北各城市的主要風向，就知道南風比正常的西北風少得多。