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高氣壓罩頂不走 東部雨水不來 從平原區一路乾到東岸

記者張聲肇／綜合報導
今年因乾旱，除了佛蒙特等州有楓紅美景，東北部多州楓紅不如以往壯觀。(美聯社)
今年因乾旱，除了佛蒙特等州有楓紅美景，東北部多州楓紅不如以往壯觀。(美聯社)

東北部和大西洋岸中部各州乾旱已長達一個月，因為高氣壓罩頂不走，雨水進不來，溫暖乾燥的天氣可能持續到11月，有些地方可能連續40天滴雨不落。

氣象專家表示，高壓穹頂阻止了潮濕空氣從墨西哥灣向北移動，使美國大部分地區保持乾燥。從平原區和中西部到東海岸。

「我們已經陷入這種封鎖模式近兩個月了，」農業部氣象學家里皮(Brad Rippey)表示。

里皮說，過去十年左右的研究表明，噴射氣流(jet stream)——推動世界各地天氣系統的氣流——變得更加波動，並且更容易被困住，這歸因於人為氣候變遷導致北極額外變暖。此一概念的先驅之一、伍德威爾氣候研究中心(Woodwell Climate Research Center)高級科學家弗朗西斯(Jennifer Francis)認為，目前的情況，特別是北極極其溫暖和「北太平洋各地海洋溫度升高」，非常符合這一理論。

通常高壓氣團壟罩，濕氣無法凝聚的長期乾燥，都在秋季出現。夏季暴風雨結束，冬季冷氣旋來臨之前，會有一段「平靜期。」北風和西北風總會帶來加拿大的乾燥氣團，因為潮濕氣團都是南風和東風吹來的，畢竟，墨西哥灣和大西洋對東北走廊最大的影響就是濕氣。加拿大上空除了替美國帶來乾冷的大陸氣流，其他的作用就不大了。

高氣壓像下沉空氣的力場，是濕氣無法凝聚成雨水的肇因。濕度夠，才能凝成雨，高壓罩頂，自然難以降雨。俄亥俄河谷區有幾陣雨看似要北進到東北部，後來卻都不了了之。比較東北各城市的主要風向，就知道南風比正常的西北風少得多。

何時能再見降雨？東部各地，也許近日就會下雨，要看已屆尾聲的冷鋒，能不能到達東岸。這陣冷鋒已在洛磯山脈地區飄雪，11月6日之前，有機會在在平原地區釀成暴風雷。但它如果撞到高壓氣團，可想而知，雨水就會逐漸乾涸。那些城市能夠迎來百分之一吋的雨，很難講。由於很快就乾的陣雨很分散，也許有一兩個城市能夠打破這趨勢，其他城市很可能11月都別期望下雨飄雪了，上半個月甚至會更溫和、更乾燥。

高氣壓穹頂阻止潮濕空氣從墨西哥灣向北移動。圖為芝加哥一名男子清晨在密西根湖畔漫跑...
高氣壓穹頂阻止潮濕空氣從墨西哥灣向北移動。圖為芝加哥一名男子清晨在密西根湖畔漫跑。(美聯社)

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