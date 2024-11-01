數據顯示大學學費降低、學貸債務減少 大眾為何仍擔憂學費？

減免學貸是拜登政府關注的焦點。（美聯社）

上周「大學理事會」(College Board)發布的數據，描繪出一個充滿希望的高等教育成本前景，顯示大學學費降低、學生貸款 減少、而且學校提供更多助學金。

然而，儘管報告顯示，過去幾年的大學學費和背負學貸 的畢業生數量都有所下降，但大眾對大學學費的擔憂卻反其道而行，出現成長。

專家表示，經濟狀況、對大學標價的誤解以及學生實際支付的費用，可能扭曲了事實。

贈地大學(Land-Grant Universities)協會會長貝克(Mark Becker)表示，該報告指出「我們認為的正面趨勢，這也是我們機構、各大學董事會、議員和政府注重讓民眾獲得負擔得起的公立高等教育下，所得出的結果」。

大學理事會發現，公立大學的州居民學費已降至每年1萬1610元，在十年前，州內學費為1萬2140元；在申請助學金後，學生平均需要支付的學費為2480元，比2014學年到2015學年的4140元降低不少。

私立學校的每學年淨價則為1萬6510元，比2006年的1萬9330元有所降低。

在過去十年中，學校所展示的標價，也就是在申請助學金前的價格，也下降了不少；報告指出，過去十年間，私立和非營利學校的標價僅上漲了4%，而公立四年制大學標價則下降了4%，公立兩年制學院的標價則下降了9%。

根據研究公司Statista的數據，美國有約1800萬人接受過高等教育，其中有1300萬人就讀的是公立大學，500萬人就讀的是私立大學。

該報告合著者兼大學理事會執行研究科學家珍妮佛．馬(Jennifer Ma)指出：「所有數據都在朝正確的方向發展。過去五年間，主要三種大學的平均標價都有所下降。」

報告也顯示，整體學貸也有所下降；與十年前相比，學士學位畢業生的學貸減少了10%，或是5600元，讓目前借款人的平均債務降至2萬7100元。

貝克表示，過去十年「真正取得了的進步」。