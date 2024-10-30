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全保車險年漲12% 提高自付額、按哩程收費2招降保費

編譯莊瑞萌／綜合報導
汽車保險費率上漲，保險公司透過提高保費的形式將成本轉嫁給消費者。圖為芝加哥高速公路上的追撞意外。(美聯社)
汽車保險費率上漲，保險公司透過提高保費的形式將成本轉嫁給消費者。圖為芝加哥高速公路上的追撞意外。(美聯社)

汽車保險費率漲幅驚人，讓擔心荷包縮水的消費者開始尋求其他方法為愛車投保。目前熱門的選擇包括提高自付額以及按哩程收費，能幫助部分消費者每年省下數百元。

華爾街日報報導，市調公司J.D. Power指出，過去一年有五成的汽車保險客戶積極物色新保單，比率較2021年的41%有所增加。除了打算更換保險公司外，愈來愈多的車主也在設法調整保單內容，其中包括提高自付額(deductibles)，藉此降低定期支付的費用以及考慮按行駛哩程計費的保單。

Bankrate分析師馬丁(Shannon Martin)表示，目前提供這類保單的保險公司比疫情之前還多。根據Bankrate數據，過去一年，全保車險的平均年費已上漲12%，來到2278元。

按哩程計費的保單愈來愈受歡迎，車主通常支付一筆基本費率再加上每哩行駛費率，全州(Allstate)、Nationwide與聯合服務汽車協會集團(USAA)在內的保險公司都提供這些保單。Martin表示，這些保單可以幫助部分消費者每年省下數百元。假設車主每月基本費率為35元，每行駛一哩再付6分，如果當月行駛400哩，該月便須支付59元，每月的支付額根據行駛哩程會有所不同。如果行駛哩程低於平均值，上述保單會比傳統保單便宜。S&P全球移動公司(S&P Global Mobility)估計，美國駕駛人2024年平均行駛距離為1萬3039哩。

馬里蘭州托森(Towson)的獨立保險業務員卡弗(Yosef Khaver)表示，今年詢問按哩程計費保險方案的人數比去年有所增加，這些人通常是不需每天開車的退休人士或遠距工作者。他建議如果一年行駛距離超過4000哩，傳統保單還是比較符合效益，對許多人來說，提高自付額比較容易省錢。

購買按哩程計費保單應注意的是追蹤問題。保險公司通常會以手機應用程式或插入車輛的裝置來追蹤該保單車主的行駛哩程數，但保險公司可能還會收集其他資料，例如行駛路線及駕駛習慣，包括是否經常超速、是否緊急剎車等等，也都會被用來計算保費

S&P Global Market Intelligence分析師扎瓦奇(Tim Zawacki)指出，保險價格上漲原因眾多，汽車售價與維修費用的上漲是主要原因。因此，汽車保險公司便將理賠的部分成本，透過提高保費的形式轉嫁給消費者。

另外，喬治亞州立大學(Georgia State University)教授韋斯頓(Harold Weston)指出，由於醫療費用增加，保險公司理賠車禍的成本也跟著提高。

汽車保險費率漲幅驚人，讓擔心荷包縮水的消費者開始尋求其他方法為愛車投保。(路透)
汽車保險費率漲幅驚人，讓擔心荷包縮水的消費者開始尋求其他方法為愛車投保。(路透)

保險 保費 華爾街

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