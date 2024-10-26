上有老 下有小 千禧世代邁入「三明治人生」 至少1100萬人

愈來愈多的民眾肩負著照顧孩子和至少一名老人的重擔，估計全美這種上有老、下有小的「三明治世代」已經成長到至少1100萬人。(美聯社)

愈來愈多的民眾肩負著照顧孩子和至少一名老人(通常是父母)的重擔，估計全美這種上有老、下有小的「三明治世代」已經成長到至少1100萬人，而人口結構、成本和職場變化，都讓三明治人生拉得更長、更艱難。

華爾街日報報導，人們生子時間愈來愈晚，同時長輩壽命也愈來愈長，這意味著許多人在自己的孩子尚且年幼時候就得照顧年邁的父母，現今的三明治世代－也就是開始步入中年的千禧世代，比前幾代需承擔更長的照護責任。

49歲的富勒(Diana Fuller)表示，四年多以來照顧83歲母親的壓力讓她常常感覺一切都在崩潰邊緣。她母親住在北卡州夏洛特附近一家每月1萬元的記憶護理中心，儘管長照保險和母親儲蓄 支付了全部費用，她還是得擱置職涯目標；此外由於母親經常住院，她錯過了去年九歲兒子的學校音樂會等時刻。

根據美國退休 人員協會(AARP)2023年的一份報告，三明治世代的平均年齡為44歲，且男性占比不斷上升；近三分之一是千禧世代和Z世代。沉重的負擔削弱了他們的職涯和生活品質，拖累每月預算和長期財務健康，後續影響恐擴大到社會中。北方信託財富管理公司(Northern Trust Wealth Management)女性與財富部全國總監瓦格納(Steph Wagner)的分析顯示，一位40歲出頭的人若在五年內每月支出1500元來贍養年邁的父母，最後其退休儲蓄可能會損失超過100萬元。

Care.com調查2000名家長顯示，將20%以上家庭年收入用於兒童照護的美國家庭2021年為51%，而到2023年上升到60%。紐約人壽(New York Life)去年調查中有過半的人表示為了照顧孩子和父母，犧牲了自己的財務安全。

副總統賀錦麗最近提議擴大「紅藍卡」福利 、涵蓋家庭健保時，也提到三明治世代，並說這樣「幾乎不可能做好每件事，尤其是如果人們有工作的話。」川普團隊亦拋出回應，表示將優先考慮家庭照護福利，將資源轉移到老年人照護、提供稅收抵免，來支持在家照顧老小的無薪族群。