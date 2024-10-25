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購屋開銷低、維修輕鬆 擁有連棟屋成為新版美國夢

記者顏伶如／綜合報導
房地產開發商發現興建連棟屋好處多多，包括成本較便宜、較少面臨「不要蓋在我家後院」的反對聲浪等。（美聯社）
房地產開發商發現興建連棟屋好處多多，包括成本較便宜、較少面臨「不要蓋在我家後院」的反對聲浪等。（美聯社）

擁有房子一直是美國夢的核心，但是現在房價居高不下，變得遙不可及，而售價較低的連棟屋(townhouse)應成為新版美國夢。

房價居高不下，擁有一棟售價較低的連棟屋應成為新版美國夢。（路透）
房價居高不下，擁有一棟售價較低的連棟屋應成為新版美國夢。（路透）

華盛頓郵報報導，每戶之間牆壁相連的成排連棟屋，通常每一戶有兩層樓或三層樓。報導指出，郊區的獨棟式住家有著較大庭院，人口密集度低，都會區的大樓式公寓通常只能租不能買，兩者之間的折衷之道便是連棟屋。連棟屋約占目前美國住房的22%，獨棟式住家占62%，20戶以上的公寓與康斗公寓(condo)則占10%，其他類型住家則有5%。

美國房屋市場還需要大約300萬戶到700萬戶住家，房地產開發商發現興建連棟屋好處多多，包括成本較便宜、較少面臨「不要蓋在我家後院」(not in my backyard)反對聲浪等。消費者對於連棟屋的反應相當不錯，因為房屋擁有滿足美國夢的所有基本條件，但購屋開銷較低、維修房屋相對輕鬆，從氣候角度來看也相對友善。

在大型都會區，連棟屋售價中位數比獨棟屋售價中位數便宜，房地產資訊網站Zillow今夏統計數據顯示，舊金山地區的連棟屋售價中位數比獨棟屋就便宜約38萬2000元，洛杉磯便宜22萬2000元，邁阿密便宜22萬元，丹佛便宜19萬，華府特區便宜14萬5000元，鳳凰城便宜13萬。

賓州米卡尼斯柏格(Mechanicsburg)51歲的連棟屋屋主賴塔(Christopher Latta)說，連棟屋是「規模適當的美國夢」，「只有三間臥室而不是四間，並沒有什麼不好」。

賴塔成長於匹茲堡北部的獨棟式住家，40多歲離婚之後要兼顧工作與家庭，再婚時選擇有附車庫的新蓋連棟屋，很高興周末不必再花時間為庭院剪草，社區有自己的酒吧、餐廳。

猶他州一名年輕人花了30萬下一棟全新的連棟屋。（美聯社）
猶他州一名年輕人花了30萬下一棟全新的連棟屋。（美聯社）

不過報導指出，連棟屋與鄰居牆壁緊鄰，缺點包括噪音、難聞氣味等煩惱。某些連棟屋社區每月收取價格偏高的管理費，特別是社區擁有自己的健康俱樂部、游泳池或社區活動中心。某些退休族則因為樓梯太多而不喜歡連棟屋。

房地產 華府特區 退休

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