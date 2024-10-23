50歲以下亞裔女性乳癌罹患率 與白人並列最高 生活西化是主因

密西根州一名婦女正接受乳房X光檢查；醫師建議45至69歲婦女最好每二年接受一次乳房攝影篩檢。(美聯社)

美國亞太裔女性乳癌發生率在過去是各族裔中倒數第二，如今臨床發現，50歲以下亞太裔女性與白人女性乳癌發生率並列最高，專家指出，可能是因為飲食生活西化與檢查次數增加有關。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，現年59歲的黃健琪(Chien-Chi Huang，音譯)在40歲時因家族女性罹患乳癌病逝，首次接受乳房X光檢查，當時並未檢測到任何腫瘤。

不料檢查過後不久，黃健琪感覺腋下有腫塊，拖延四個月後診斷罹患最具侵襲性的「三陰性乳癌」(TNBC)，「我們亞裔 沒有預防乳癌的觀念，往往是生病後才去醫院。」

報導指出，2000年亞太裔女性乳癌發生率是全美所有種族排名倒數第二，但根據美國癌症 協會(American Cancer Society)報告，自2000年以來50歲以下亞太裔女性乳癌發生率暴增50%，如今與白人女性並列最高，約每10萬人有86人罹患乳癌。

戴維斯加州大學 健康中心(UC Davis Health)臨床乳癌計畫主任周海倫(Helen Chew，音譯)說：「隨著年齡增長，乳癌會更加常見，尤其年輕女性罹患乳癌更加令人震驚。」

亞太裔女性乳癌發生率激增，除了受到經濟發展、延後懷孕、生活西化的影響，還有飲食攝取過量反式脂肪、酒精以及接受荷爾蒙療法也脫不了關係，舊金山加州大學(University of California, San Francisco)流行病學者戈梅茲(Scarlett Lin Gomez)說：「隨著西化與工業化，乳癌危險因子會更為普遍。」

另外，年輕亞裔女性肥胖率上揚、接受癌症篩檢機會增加、接觸PFAS等化學物質也是「癌症發病初期指標」。研究顯示，亞裔女性與其他種族女性相比，更容易罹患HER2/neu蛋白引起的侵襲性乳癌。

儘管全國所有族群女性乳癌死亡率下降30%，但50歲以下亞裔女性死亡率過去20年來，並未下降。由於亞裔女性整體乳癌篩檢率仍墊底，加上罹癌羞愧感仍根深柢固存於亞裔社區，患者傾向延誤就醫，可能是死亡率趨穩而非下降的原因。