50歲以下亞裔女性乳癌罹患率 與白人並列最高 生活西化是主因
美國亞太裔女性乳癌發生率在過去是各族裔中倒數第二，如今臨床發現，50歲以下亞太裔女性與白人女性乳癌發生率並列最高，專家指出，可能是因為飲食生活西化與檢查次數增加有關。
根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，現年59歲的黃健琪(Chien-Chi Huang，音譯)在40歲時因家族女性罹患乳癌病逝，首次接受乳房X光檢查，當時並未檢測到任何腫瘤。
不料檢查過後不久，黃健琪感覺腋下有腫塊，拖延四個月後診斷罹患最具侵襲性的「三陰性乳癌」(TNBC)，「我們亞裔沒有預防乳癌的觀念，往往是生病後才去醫院。」
報導指出，2000年亞太裔女性乳癌發生率是全美所有種族排名倒數第二，但根據美國癌症協會(American Cancer Society)報告，自2000年以來50歲以下亞太裔女性乳癌發生率暴增50%，如今與白人女性並列最高，約每10萬人有86人罹患乳癌。
戴維斯加州大學健康中心(UC Davis Health)臨床乳癌計畫主任周海倫(Helen Chew，音譯)說：「隨著年齡增長，乳癌會更加常見，尤其年輕女性罹患乳癌更加令人震驚。」
亞太裔女性乳癌發生率激增，除了受到經濟發展、延後懷孕、生活西化的影響，還有飲食攝取過量反式脂肪、酒精以及接受荷爾蒙療法也脫不了關係，舊金山加州大學(University of California, San Francisco)流行病學者戈梅茲(Scarlett Lin Gomez)說：「隨著西化與工業化，乳癌危險因子會更為普遍。」
另外，年輕亞裔女性肥胖率上揚、接受癌症篩檢機會增加、接觸PFAS等化學物質也是「癌症發病初期指標」。研究顯示，亞裔女性與其他種族女性相比，更容易罹患HER2/neu蛋白引起的侵襲性乳癌。
儘管全國所有族群女性乳癌死亡率下降30%，但50歲以下亞裔女性死亡率過去20年來，並未下降。由於亞裔女性整體乳癌篩檢率仍墊底，加上罹癌羞愧感仍根深柢固存於亞裔社區，患者傾向延誤就醫，可能是死亡率趨穩而非下降的原因。
周海倫強調說：「必須盡全力對患者分類，而非單純列入『亞太裔美國人』範疇，畢竟來自東南亞的新移民與世世代代定居美國的日裔是完全不同的族群。」
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