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醫師：初經早 生育晚 罹乳癌風險升高

編譯陳韻涵／綜合報導
據統計，全美2000年至2005年間出生的女孩，初經年齡平均為12歲。(路透)
據統計，全美2000年至2005年間出生的女孩，初經年齡平均為12歲。(路透)

過去20年來，50歲以下女性的乳癌發病率增加至少15%；雌激素受體陽性乳癌(estrogen receptor-positive breast cancer，簡稱ER+乳癌)是最常見的乳癌，ER+代表女性癌細胞受體會對雌激素產生反應，而ER+乳癌則是受此激素影響產生的腫瘤亞型。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，ER+乳癌幾乎全是年輕女性罹癌率激增的原因，部分醫師懷疑，此趨勢與美國愈來愈多的女性月經初經提早及延遲生育有關。

杜克大學健康中心(Duke Health)腫瘤醫師湯瑪斯(Alexandra Thomas)說：「女性在一生中會接觸到許多雌激素，這可能是其中一大原因，但我們不知道為何看到這種情況愈來愈早出現。」

學者推測，箇中原因有許多，包括肥胖、飲酒、遺傳和荷爾蒙節育措施，但青春期提前在女性罹癌風險中的作用，讓更多人留意。

幾十年來，青少女的青春期年齡持續下降，尤其是非裔和亞裔美國人。

華盛頓大學(Washington University)斯特曼癌症中心(Siteman Cancer Center)醫師托利奧拉(Adetunji Toriola)說：「這項工作仍在早期階段，但我們確實從先前的研究中，發現某種可能造成這種情況的生殖因素可能與罹患乳癌相關。」

今年3月底發表於美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)的研究指出，1950年到1969年出生的女性，初經平均12.5歲來，11歲前來初經的人不到9%，11歲已被視為初經太早來的年紀，而9歲前來初經的受試女性僅0.6%。

而2000年到2005年出生的女孩，初經年齡平均為12歲，比她們早40年到50年前的阿姨們，平均12.5歲首次來潮；初經提早和過早的比率也有所增加，分別提升15.5%和1.4%。

新澤西州山谷醫療(Valley Health System)婦女腫瘤科主任艾莉歐諾拉‧特普林斯基(Eleonora Teplinsky)說：「若初經11歲前來，罹患乳癌的風險會更高，且現在女孩初經來潮的平均年齡持續下降。」

此外，女性生育年齡愈來愈晚或選擇不生。哈佛大學「丹娜-法伯癌症研究所」(Dana-Farber Cancer Institute)年輕成人乳癌計畫(Program for Young Adults with Breast Cancer)共同創辦人與主任安‧帕特里奇(Ann Partridge)表示，生育可能會暫時增加女性罹患乳癌的風險，但會稍微降低長期風險。

帕特里奇表示，女性懷孕期間會停經，但「這與雌激素無關」，反而是產後的乳房變化會增加晚生女性罹患乳癌的風險。

一名放射科醫師正在檢查乳房X光照片，過去20年，年輕女性罹患乳癌比率激增。(美聯...
一名放射科醫師正在檢查乳房X光照片，過去20年，年輕女性罹患乳癌比率激增。(美聯社)

腫瘤 癌症 新澤西州

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