我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

乳房自我檢查 及早找出癌症跡象與症狀

記者顏伶如／綜合報導
醫師安加莉‧馬利克表示，最常找醫師檢查的原因是乳房疼痛。(取材自Dr. Anjali Malik個人網頁)
醫師安加莉‧馬利克表示，最常找醫師檢查的原因是乳房疼痛。(取材自Dr. Anjali Malik個人網頁)

美國癌症學會(American Cancer Society)指出，平均每八名美國婦女裡，就有一人在畢生當中會出現乳癌。最近幾年，美國婦女得到乳癌的機率每年增加0.6%，特別是在年輕女性之間。乳癌是女性癌症患者的第二大死因，每40名乳癌病患裡約有1人死亡。愈早診斷發現乳癌，治療成功的機會愈高。

乳房放射線醫師安加莉‧馬利克(Anjali Malik)對新聞周刊(Newsweek)表示，對病人說明如何在乳房自我檢查注意癌症跡象與症狀時，非常重要的是要知道自己的正常狀況是什麼。她說：「如果妳搞不清楚自己的正常狀況，就不知道什麼是不正常的狀況。乳房會有正常的腫塊與凸起，如果每一個腫塊都要治療，可能把自己給逼瘋了。」

馬利克說，必須注意的是新出現的腫塊與凸起，看看這些腫塊是否移動，還是固定在某個部位，觸碰時是否有熱感，有沒有什麼重覆出現的變化。

她表示，必須注意乳房與腋下皮膚的任何改變，例如顏色變化、膚質改變，以及是否有皮膚凹陷或分泌物。

馬利克表示，最常找醫師檢查的原因是乳房疼痛，要注意疼痛是否一直存在，不管做什麼都沒辦法讓疼痛降低，但疼痛也沒有變得更嚴重。她說，每個人狀況都不一樣，沒有患者有一模一樣的經歷，取決於癌症從哪個部位開始發病，癌細胞如何發展。

她指出，並不是所有的腫塊都是惡性腫瘤。她說，某些腫塊會像彈珠一樣滑動，這不代表要去看醫生或檢查，這些腫塊可能只是良性的。

馬利克表示，重要的是，婦女要能透過有效的自我檢查，掌握乳房是否出現變化。她說，自我檢查時手臂要舉高，把乳房組織稍微拉緊，如此一來真正的腫塊就比較容易查覺，正常的韌帶或組織不會被當成硬塊。

她以自身經驗舉例說，自我檢查時會從胸骨開始，一直檢查到側邊，然後到腋下，再到胸部下方，乳頭也要包括在內。

婦女應該多常自我檢查？馬利克表示，如果月經周期是28天，建議在第14天時做檢查。

癌症 癌細胞 腫瘤

上一則

A&F成衣商前執行長涉性販運被捕 介紹模特工作為餌 誘拐男子賣春

下一則

邊境CBP監視器三分之一鏡頭已壞掉1年 偷渡入境盲點

延伸閱讀

新聞周刊：邊境地帶監視器1/3鏡頭已壞掉1年

新聞周刊：邊境地帶監視器1/3鏡頭已壞掉1年
粉紅絲帶公益活動 募得1萬助防治乳癌

粉紅絲帶公益活動 募得1萬助防治乳癌
乳癌患者福音 微創內視鏡全乳房切除手術 保留外觀助重建

乳癌患者福音 微創內視鏡全乳房切除手術 保留外觀助重建
銘傳美東校友會 辦防乳癌步行

銘傳美東校友會 辦防乳癌步行

熱門新聞

航空旅遊圈當前最大爭議，不是靠窗座位或走道座位好，而是硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣。圖中這位旅客，右手推著硬殼行李箱，左手提著軟殼行李箱，不知是左右為難，或兩全其美。(美聯社)

硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣 製造廠老實說

2024-10-15 02:00
2025年聯邦醫療保險已開放登記，因保險方案變化大，被保人若要選到合適方案，須做足功課。(美聯社)

延續紅藍卡舊計畫恐吃虧 4點應對變化

2024-10-16 05:24
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
在蒙大拿州露營時失蹤的柯吉爾塞姆經驗屍後被發現是死於謀殺，並非遭到熊的攻擊。(擷自加拉丁郡警長辦公室臉書)

失蹤登山客並非遭熊襲死亡而是謀殺 警方籲民眾小心

2024-10-17 10:15
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制