乳房自我檢查 及早找出癌症跡象與症狀

醫師安加莉‧馬利克表示，最常找醫師檢查的原因是乳房疼痛。(取材自Dr. Anjali Malik個人網頁)

美國癌症 學會(American Cancer Society)指出，平均每八名美國婦女裡，就有一人在畢生當中會出現乳癌。最近幾年，美國婦女得到乳癌的機率每年增加0.6%，特別是在年輕女性之間。乳癌是女性癌症患者的第二大死因，每40名乳癌病患裡約有1人死亡。愈早診斷發現乳癌，治療成功的機會愈高。

乳房放射線醫師安加莉‧馬利克(Anjali Malik)對新聞周刊(Newsweek)表示，對病人說明如何在乳房自我檢查注意癌症跡象與症狀時，非常重要的是要知道自己的正常狀況是什麼。她說：「如果妳搞不清楚自己的正常狀況，就不知道什麼是不正常的狀況。乳房會有正常的腫塊與凸起，如果每一個腫塊都要治療，可能把自己給逼瘋了。」

馬利克說，必須注意的是新出現的腫塊與凸起，看看這些腫塊是否移動，還是固定在某個部位，觸碰時是否有熱感，有沒有什麼重覆出現的變化。

她表示，必須注意乳房與腋下皮膚的任何改變，例如顏色變化、膚質改變，以及是否有皮膚凹陷或分泌物。

馬利克表示，最常找醫師檢查的原因是乳房疼痛，要注意疼痛是否一直存在，不管做什麼都沒辦法讓疼痛降低，但疼痛也沒有變得更嚴重。她說，每個人狀況都不一樣，沒有患者有一模一樣的經歷，取決於癌症從哪個部位開始發病，癌細胞 如何發展。

她指出，並不是所有的腫塊都是惡性腫瘤 。她說，某些腫塊會像彈珠一樣滑動，這不代表要去看醫生或檢查，這些腫塊可能只是良性的。

馬利克表示，重要的是，婦女要能透過有效的自我檢查，掌握乳房是否出現變化。她說，自我檢查時手臂要舉高，把乳房組織稍微拉緊，如此一來真正的腫塊就比較容易查覺，正常的韌帶或組織不會被當成硬塊。

她以自身經驗舉例說，自我檢查時會從胸骨開始，一直檢查到側邊，然後到腋下，再到胸部下方，乳頭也要包括在內。

婦女應該多常自我檢查？馬利克表示，如果月經周期是28天，建議在第14天時做檢查。