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缺發展前景 灣區「光禿禿」紅岩島2500萬難賣

編譯陳韻涵／綜合報導
紅岩島是座光禿禿的無人島，標價2500萬元求售。（取材自YouTube）
紅岩島是座光禿禿的無人島，標價2500萬元求售。（取材自YouTube）

紅岩島(Red Rock Island)是舊金山灣唯一的私人島嶼，但這座光禿禿的無人島標價2500萬元求售，經紀極盡巧思推銷。

衛報報導，佳士得國際房地產企業(Christie's International Real Estate)前總裁克里斯‧林(Chris Lim)搭乘快艇駛向舊金山灣區唯一的紅岩島岩壁懸崖，島周圍群鷗飛舞，附近列治文-聖拉斐大橋(Richmond-San Rafael Bridge)橋面上的交通噪音不絕於耳。

小艇抵達岸邊時，克里斯熟練的跳下船，跨過浪區，駐足乾燥沙灘。

克里斯身穿藍色背心、戴著古馳(Gucci)眼鏡，他邊走邊說：「海灣最深處就在那裡，很適合遊艇」。但他推測，未來的島主「可能搭直升機來」。

私人島嶼可能會讓人聯想風光明媚的熱帶白沙灘，但紅岩島截然不同。

這片占地5.8英畝的島嶼只有一大塊紅色岩石，周圍有一條狹窄的石頭海灘、諸多鳥類以及鳥糞。

紅岩島去年以2500萬元求售的消息一出，成為全美頭條。克里斯是佳士得的資深地產經紀人，他現在的首要任務就是替紅岩島尋找潛在買家。

他去年11月在紅岩島上市時，將其定位為「卓越的戰利品投資」，以及「神秘且熱門的寶石」。

但「衛報」記者今年6月探訪紅岩島時，該島依然待價而沽。

紅岩島在私人島嶼市場上堪稱特異，它位置不偏僻，距離每年疏運近1300萬輛車的列治文大橋僅咫尺之遙；島上有360度環島景緻，但島上缺乏水電等基礎設施。

紅岩島缺乏發展前景，且分屬加州三郡，每個郡將其畫分為不同用途，包括住宅、工業和一般用途；在加州，單一地方政府的法規就極具挑戰性，何況紅岩島涉及三處。

不過，克里斯很樂觀，他有信心可以賣出他的第一個島嶼，畢竟他在過去20年職涯中賣過不少奇特住宅，包括停車場、舊金山教堂，以及消防局改建的公寓等。

對克里斯而言，行銷紅岩島與其他奢侈品無異。他說：「這就像賣一幅珍稀畫作，而這正是佳士得最擅長的。」

紅岩島距離每年疏運近1300萬輛車的列治文-聖拉斐大橋僅咫尺之遙。（美聯社）
紅岩島距離每年疏運近1300萬輛車的列治文-聖拉斐大橋僅咫尺之遙。（美聯社）

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