谷歌廣告教兒童用AI寫信給奧運明星 被批扼殺創意急下架

科技公司谷歌為宣揚人工智慧科技，推出一則廣告被外界批評扼殺兒童創意，被迫緊急下架。。(美聯社）

科技公司「谷歌 」(Google)為宣揚人工智慧(AI )科技，推出一則廣告意外踢到鐵板，被外界批評扼殺兒童創意，被迫緊急下架。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，谷歌搶搭本屆巴黎奧運 順風車，推出宣揚自家AI科技的新廣告，內容描述一位父親利用谷歌Gemini AI聊天機器人，協助女兒寫信給偶像、奧運田徑明星麥克勞克林·萊夫羅內(Sydney McLaughlin-Levrone)。

不料播出後引起反效果，許多網友抨擊谷歌這支一分鐘的廣告是在鼓吹家長誘導孩子依賴AI科技，而非學習自我表達，簡直就是抹殺兒童創造力。

雪城大學(Syracuse University)媒體資深教授巴默(Shelly Palmer)在部落格寫道：「這是我看過最令人不安的廣告，讓我們根本不希望任何人利用AI來做事。」並認為廣告暗示大家，只要把辭不達意的訊息送給AI，就可以取代個人情感抒發。

還有作家霍姆斯(Linda Holmes)也在社交平台BlueSky發文表示：「廣告裡的家長利用AI科技教導子女寫信給偶像，點子真的有夠糟，哪個人會想收到AI寫的粉絲信？」

迫於排山倒海的負評，谷歌2日公布聲明宣布：「雖然廣告播出前已經進行過測試，但考慮到外界反應，我們決定在奧運節目逐步減少播出。」

報導指出，谷歌將Gemini視為擊敗競爭對手ChatGPT的一大利器，並全力推動將AI科技導入Google搜尋和Gmail系統，不料新廣告出師不利，也凸顯世人對AI科技的疑慮，憂心AI技術有朝一日奪走作家、音樂家和視覺藝術家等創意工作。

今年稍早蘋果(Apple)推出一支廣告，將人類創造力象徵，諸如油漆罐、樂器、雕像等以一具大型液壓機碾碎，再以iPad Pro取而代之，遭到外界群起反彈，隨後就以廣告「未能切中要點」公開道歉。