白宮：中國再列管三種芬太尼前驅化學品，這是寶貴一步

白宮美國國家安全事務委員會發言人發表聲明稱，中國宣布將開始對三種用於製造非法芬太尼的重要前體化學品實行列管。 (路透)

俄羅斯衛星通訊社報導，據白宮 消息，當地時間8月6日，美國國家安全事務委員會發言人發布聲明稱，中國宣布將開始對三種用於製造非法芬太尼的重要前體化學品實行列管，從而使這些化學品受到更多的監管和管控，並表示，這是向前邁出的寶貴一步。

國安會發言人肖恩．薩維特（Sean Savett）指出，這是自2023年11月美國總統拜登 與中國國家主席習近平 會晤並恢復美中雙邊禁毒合作以來，中國採取的第三次重大列管行動。這項行動是在上週舉行的中美禁毒合作工作組首次高官會議之後採取的，雙方在會議中討論了包括加強執法合作、打擊跨國犯罪組織非法籌資以及加快前體化學品列管等重要舉措。

上述發言人提及的中美禁毒合作工作小組首次高官會議，據新華社先前報導，會議期間，雙方就物質列管、案件合作、技術交流、多邊合作、網路廣告訊息清理等領域通報了最新進展，交流了各自關切，交換了意見建議，明確了合作方向。

俄新社報導稱，2023年11月15日，中國國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首同意成立中美禁毒合作工作小組，進行禁毒合作。今年1月30日，中國國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪在北京會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾率領的美國禁毒聯合代表團，宣布中美禁毒合作工作小組正式啟動。

中國駐美大使謝鋒日前會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔時強調，強調芬太尼問題不是中國的問題，也不是中國製造的問題。但基於人道主義考慮，中方一直在力所能及地協助美方應對芬太尼問題，付出了巨大努力，展現了合作誠意。美方應該與中方相向而行，認真對待並切實解決中方有關關切，為下步合作營造良好氛圍。