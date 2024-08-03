我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

陸女星為寶格麗拍宣傳照 修太大被譏像網美

近半醫保民眾收到出乎意料帳單 質疑的人不到一半

編譯盧炯燊／綜合報導
調查顯示近半享有醫保的美國人，在過去一年被要求支付意外的醫療費用。(美聯社)
調查顯示近半享有醫保的美國人，在過去一年被要求支付意外的醫療費用。(美聯社)

美國醫療保險系統十分繁雜，令人頭疼。對於那些享有醫保的人，不管是雇主提供還是自行購買，接受醫療服務仍然涉及不菲的自付費用。一些小病小治所需的自付費用或可得過且過，但更多複雜的醫療護理，通常需要支付超出保險公司承擔的費用。更有甚者，可能多付了費用而不自知。

根據非營利私人基金會「聯邦基金」(Commonwealth Fund)8月1日公布的調查報告，近一半享有醫保的美國人，在過去一年遇到了出乎意料的醫療費用，包括帳單錯誤或保險公司拒絕給付而必須自行支付費用，然而大部人對此並未提出質疑。

該基金會認為，這種不作為的做法，結果只會令自己付出高昂代價。

這個研究共訪問了全國7873名投保成年人，其中45%表示，他們認為應該獲給付的服務，卻被收取了費用；17%說無法獲得醫生所建議的服務。

只有不到一半的人，曾對帳單錯誤或被拒承保提出質疑，其餘大部分說他們根本不知道自己有權這樣做。

研究發現，遭拒絕承保所產生的後果是，近60%醫療護理受到延誤，47%健康狀況因此惡化。

「聯邦基金」副總裁柯林斯(Sara Collins)指出，這個研究揭示了一個令人不安的事實，就是許多有醫保的人，仍要面對預料不到的帳單，醫生所建議的護理遭承保公司拒絕；許多人根本不知怎樣辦，因為他們根本不明白整個流程，無論是計算費用方式又或由誰來負責，一切都似是黑箱作業。

柯林斯又表示，對醫療費用提出質疑的人裡，有三分一最終少付甚至取消要付的費用，對拒絕給付提出質疑的人裡，有一半最終獲得全部或部分醫療服務，這都是令人鼓舞的，同時也說明了很多利益都要自己爭取，否則最後損失的還是自己。

醫療保險 醫保 醫療費

上一則

吸麻男機上暴走 向空服員求歡、開機門 飛機緊急迫降

下一則

政黨對立氛圍下 歐巴馬與布希將攜手籌辦建國250年慶典

延伸閱讀

虧大了？近半醫保民眾曾收到出乎意料帳單 絕少提出質疑

虧大了？近半醫保民眾曾收到出乎意料帳單 絕少提出質疑
國際領袖基金會辦25周年慶祝活動 表彰3灣區華裔

國際領袖基金會辦25周年慶祝活動 表彰3灣區華裔
協和醫院健康基金會 贊助華埠服務中心200萬

協和醫院健康基金會 贊助華埠服務中心200萬
國會通過法案 聯邦政府只能買美製國旗

國會通過法案 聯邦政府只能買美製國旗

熱門新聞

移民律師指責美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，系統不良、又疏於溝通，以致許多人在美國居住工作一輩子，完糧納稅，臨退休前才被告知不是公民，無法領取社安金。(美聯社)

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

2024-07-27 09:55
湯健華咬一口銅牌，証明不是作夢。（湯清湖提供）

巴奧／「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

2024-07-29 18:01
食物外送平台附加費愈來愈高，讓許多消費者大喊吃不消。(路透)

餐點15元 結帳變25元 外送平台「附加費」愈來愈高

2024-07-28 20:21
馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜25日砲轟父親。(取自Instagram)

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

2024-07-25 21:50
黃仁勳(左)接過查克伯格所贈的皮衣當場換上。(擷自YouTube@NVIDIA)

黃仁勳與查克伯格對談 現場換皮衣掀高潮

2024-07-30 12:11
大西洋城這次推出優惠價格出售的房子，包括位於1542 Beach Ave的新建房屋。(Zillow)

40萬元新屋「大優惠」賣17.5萬 只開放這些人抽籤

2024-07-26 19:11

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻