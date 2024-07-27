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避風港變煉獄 德州移民兒童收容中心爆性侵

編譯莊瑞萌／綜合報導
主要仰賴政府補助，全國規模最大的無依移民兒童收容中心Southwest Key Programs，遭指控其員工涉嫌性侵或性騷收容兒童至少八年以上。(美聯社)
主要仰賴政府補助，全國規模最大的無依移民兒童收容中心Southwest Key Programs，遭指控其員工涉嫌性侵或性騷收容兒童至少八年以上。(美聯社)

曾獲得政府鉅額補助的德州非營利組織Southwest Key Programs無依移民兒童收容中心，遭指控其員工涉嫌性侵或性騷收容兒童至少八年以上。

美聯社報導，司法部在18日表示，從2015年起，Southwest Key包括主管在內的員工性侵或猥褻收容兒童，2020年以來，至少有兩名員工因相關指控而被起訴。目前並不清楚該機構所有收容中心容納多少名兒童，該機構可收容至少6300位兒童。訴訟書指出，「Southwest Key員工曾威脅兒童不能將事情透露出去，」對此，Southwest Key透過過聲明表示正在評估投訴，同時針對外界對其兒童照護的說法表示異議。

Southwest Key Programs是美國最大的無依移民兒童收容機構，運作經費來自於衛生及公共服務部(U.S. Department of Health & Human Services)補助，在全國共設立29家收容中心，其中17家位於德州、十家位於亞利桑納州十家以及兩家在加州。2015至2023年，政府補助該機構金額超過30億元。

根據規定，邊境巡邏隊(Border Patrol)若逮捕到無依兒童，必須在72小時內轉交給衛生及公共服務部處理，這些兒童在Southwest Key或其他收容機構短暫停留後，衛生及公共服務部通常會將大部分兒童交給父母或親屬。

根據最新的網站數據，衛生及公共服務部所有機構共有6228名兒童，不過，並未透露在Southwest Key確切的收容人數。

根據這樁在奧斯汀提出的訴訟指出，自2015年以來，當局已收到超過100件有關該機構收容所性虐待或騷擾的通報。奧斯汀是Southwest Key的總部所在地。指控內容包括，德州艾爾帕索收容所的員工被指控屢次性侵三名年僅五、八和11歲的女童。八歲的受害者並向調查人員透露，這名工作人員「多次在深夜進入她們的臥室，觸摸她們的『私密部位』，並威脅如果她們揭露此事，將殺害其家人。」

除此之外，根據訴訟文件，一旦兒童通報遭受虐待，自己或家人會被威脅發生不利。受害者的證詞更顯示，某些情況下工作人員明知虐待已發生卻未予以通報甚至加以隱瞞。

德州 移民

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