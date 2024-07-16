我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

民調：物價太貴玩不起 半數人放棄夏季出遊

編譯潘勛／綜合報導
達拉斯機場西南航空公司票務櫃檯。一項全國民調顯示，出於財務考量，許多人今年夏天放棄度假出遊。(美聯社)
達拉斯機場西南航空公司票務櫃檯。一項全國民調顯示，出於財務考量，許多人今年夏天放棄度假出遊。(美聯社)

依據福斯新聞網(Fox News)最新全國民調，發現很多人今年夏季放棄度假，大致上是出於財務考量。

5月國殤日周末廣被視為夏日度假季之始。在此之前福斯公布最新民調，發現大多數登記選民今年不打算度假，理由是考量到錢。55%打算哪裡都不去，73%是沒有錢，15%是沒時間。上次問這個問題是在2010年，只有51%受訪人表示，不打算出門的原因在財務考量，20%說沒時間。

就算在那42%打算出遊的人當中，錢也是重大考量因素；近四分之三表示，物價上漲影響到他們的出遊計畫，其中近三分之一表示，物價非常重要。

整體而言，84%表示，油價對他們家是問題，49%說是大問題。擔憂生鮮果菜價格的人更多，89%表示出問題，62%表示出大問題。

相形之一，五分之四表示健保費用是問題，其44%說是大問題；公用事業費用對44%是問題；另外有四分之三受訪者表示，住居成本出問題，47%表示出大問題。只有43%受訪者稱，學生貸款造成他們麻煩，24%說是大麻煩。

打算出遊的民眾當中，支出是重大考量因素，物價上漲影響到他們的出遊計畫。(路透)
打算出遊的民眾當中，支出是重大考量因素，物價上漲影響到他們的出遊計畫。(路透)

性別、教育、年齡及收入差距十分明顯。今年夏季旅遊有很多人口統計上的差異。

52%有大學文憑、51%年紀30歲以下、51%家庭收入在5萬元或以上的受訪者表示，今年夏天較可能出門去玩。相形之下至少60%女性、62%無大學學歷、64%年紀65歲或以上、67%家庭收入不到５萬元的人，今夏不打算出遊。

不論黨派，不打算出遊的人比例出現難得的類似，52%民主黨、56%共和黨及60%獨立人士表示今年夏天不擬出遊。

福斯新聞這次民調受訪者為1126位註冊選民，隨機抽樣；133位是透過市話受訪，700人透過手機，293人收到簡訊而在線上填完問卷。民調信心誤差在正負三個百分點。採用一般加權，即年齡、種族、教育程度，還採地區變數，以確保受訪人的人口統計學意義上具有代表性。

民調 保費 貸款

上一則

搭郵輪怕暈船？ 老船長教訂房祕訣 睡得更安穩

下一則

南方太熱了…極端高溫改變旅遊習慣 夏季出遊勝地「北漂」

延伸閱讀

奈及利亞校舍倒塌 學生考試中釀22死

奈及利亞校舍倒塌 學生考試中釀22死
10年來人口急遽下降 賓州偏鄉小鎮凋零

10年來人口急遽下降 賓州偏鄉小鎮凋零
12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口
聯合國：出生率降全球人口本世紀將攀峰 較先前估計少2億人

聯合國：出生率降全球人口本世紀將攀峰 較先前估計少2億人

熱門新聞

搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁