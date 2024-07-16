民調：物價太貴玩不起 半數人放棄夏季出遊

達拉斯機場西南航空公司票務櫃檯。一項全國民調顯示，出於財務考量，許多人今年夏天放棄度假出遊。(美聯社)

依據福斯新聞網(Fox News)最新全國民調 ，發現很多人今年夏季放棄度假，大致上是出於財務考量。

5月國殤日周末廣被視為夏日度假季之始。在此之前福斯公布最新民調，發現大多數登記選民今年不打算度假，理由是考量到錢。55%打算哪裡都不去，73%是沒有錢，15%是沒時間。上次問這個問題是在2010年，只有51%受訪人表示，不打算出門的原因在財務考量，20%說沒時間。

就算在那42%打算出遊的人當中，錢也是重大考量因素；近四分之三表示，物價上漲影響到他們的出遊計畫，其中近三分之一表示，物價非常重要。

整體而言，84%表示，油價對他們家是問題，49%說是大問題。擔憂生鮮果菜價格的人更多，89%表示出問題，62%表示出大問題。

相形之一，五分之四表示健保費 用是問題，其44%說是大問題；公用事業費用對44%是問題；另外有四分之三受訪者表示，住居成本出問題，47%表示出大問題。只有43%受訪者稱，學生貸款 造成他們麻煩，24%說是大麻煩。

打算出遊的民眾當中，支出是重大考量因素，物價上漲影響到他們的出遊計畫。(路透)

性別、教育、年齡及收入差距十分明顯。今年夏季旅遊有很多人口統計上的差異。

52%有大學文憑、51%年紀30歲以下、51%家庭收入在5萬元或以上的受訪者表示，今年夏天較可能出門去玩。相形之下至少60%女性、62%無大學學歷、64%年紀65歲或以上、67%家庭收入不到５萬元的人，今夏不打算出遊。

不論黨派，不打算出遊的人比例出現難得的類似，52%民主黨、56%共和黨及60%獨立人士表示今年夏天不擬出遊。

福斯新聞這次民調受訪者為1126位註冊選民，隨機抽樣；133位是透過市話受訪，700人透過手機，293人收到簡訊而在線上填完問卷。民調信心誤差在正負三個百分點。採用一般加權，即年齡、種族、教育程度，還採地區變數，以確保受訪人的人口統計學意義上具有代表性。