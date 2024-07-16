南方太熱了…極端高溫改變旅遊習慣 夏季出遊勝地「北漂」

旅遊業者表示，隨著全球氣溫上升，民眾愈來愈偏好夏季氣溫更舒適的旅遊目的地。(美聯社)

雪鳥族(snowbird)通常在冬季和春季北方正冷時前往佛羅里達和其他氣候宜人的州，形成南方的旅遊旺季，然而，由於氣候變遷 ，旅遊熱點正適應因季節性天氣演變而不斷變化的需求，即使是在較溫暖月份的淡季期間，南方旅遊業者的業績也有所成長。

儘管並非每個地方都受到影響，Dollar Flight Club的創始人和執行長紐加騰(Jesse Neugarten)表示：「毫無疑問，隨著全球氣溫上升，我們看到大家愈來愈偏好夏季氣溫更舒適的旅遊目的地。」

從5月到6月，Dollar Flight Club網站上從紐約、波士頓等北方城市飛往佛州的航班預定和興趣激增31%，「因為旅客正尋求從熱浪中獲得解脫。」

在家裡忍受酷暑也促使大家前往國外氣候更涼爽的地帶，奢華旅遊聯盟Virtuoso的研究員在近期的一份報告中指出，斯堪地那維亞地區正受歡迎，該地區的預訂量自去年以來激增25%，冰島 和瑞典 更暴漲達49%和47%，即使是在當局試圖減少遊客數量的荷蘭，本季的飯店需求也增長33%。

由於氣候變遷，旅遊熱點正適應因季節性天氣演變而不斷變化的需求，即使是在較溫暖月份的淡季期間，南方旅遊業者的業績也有所成長。(美聯社)

私人會員豪華飯店俱樂部Little Emperors的創辦人兼執行長麗貝卡．馬斯里(Rebecca Masri)指出，部分地區的夏季變得極度炎熱，導致典型的旅遊旺季變得更長。

馬斯里說：「隨著南歐的天氣持續溫暖，預定趨勢正往9、10月甚至是11月轉移」，一些通常在夏季末關閉的飯店和度假勝地延長其營業時間，「這些月份正在形成新的旺季。」

「穆迪分析」(Moody's Analytics)負責人拉法基斯(Chris Lafakis)指出，這一轉變將漸漸反映在價格上。

預訂平台Hopper稱，儘管預期的旅客數量創新高，但隨著航空公司增加運載量，今年國慶日假期周的國內和國際飛機票價比去年下降兩位數；但Virtuoso指出，儘管一些較涼爽北歐國家的平均飯店價格自去年暴漲後已經趨於穩定，但在熱門地區的價格正在攀升，冰島增加18%，挪威增加47%。