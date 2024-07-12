我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

華裔陳果仁命案42周年 激勵亞裔團結爭取權益

編譯俞仲慈／綜合報導
活動人士穿著印有「停止仇恨亞裔」的T恤，6月23日在波士頓華人街舉行紀念陳果仁集會。（美聯社）
活動人士穿著印有「停止仇恨亞裔」的T恤，6月23日在波士頓華人街舉行紀念陳果仁集會。（美聯社）

1982年，27歲美籍華裔男子陳果仁(Vincent Chin)在底特律被兩名白人汽車工人用棒球棒活活打死，儘管家屬要求法院伸張正義，卻功敗垂成，不過陳果仁死後40多年來，他的故事始終是激勵亞裔捍衛權益的一大動力。

日前在波士頓唐人街，數十位亞裔美國人穿著印有「停止仇恨亞裔」的T恤，紀念陳果仁命案42周年，華裔美國傳統基金會(Chinese American Heritage Foundation)創辦人之一威爾森·李(Wilson Lee)過去六年來，每年6月23日都會舉辦陳果仁紀念活動；他說：「我們需要確保後代、尤其年輕人知道陳果仁的故事，他們站在巨人肩膀上，陳果仁就是巨人。」

根據美聯社報導，陳果仁無辜慘死後，行凶被告僅判處三年緩刑，當時巡迴法官考夫曼(Charles Kaufman)直言：「這些人不是會被關進監獄的。」

當時年僅14歲的華裔作家陳國材(Curtis Chin)得知法官判決後，拿出父母的打字機寫信向報社抗議，從此走上爭取亞裔美國人權益運動之路：「整整一世代亞裔美國人參予亞裔權益運動，就是因為陳果仁命案，這件事讓大家願意坐到談判桌前。」

陳國材指出，陳果仁就是血淋淋的種族暴力受害者，這場悲劇也成為陳國材製作紀錄片「陳果仁是誰？」(Vincent Who)的靈感來源。

亞裔權益人士謝漢蘭(Helen Zia)也是受到陳果仁命案啟發，與他人共同創辦「美國公民正義組織」(American Citizens for Justice)，推動對陳果仁命案兇手進行聯邦審判；去年又成立反仇恨亞裔美國人的「陳果仁研究院」(Vincent Chin Institute)，由哈佛法學院學生重演陳果仁命案審判，突顯法律制度的缺失。

非營利組織「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)共同創辦人崔貞文(Cynthia Choi)表示，新冠疫情發生後出現「反華失心瘋與尋找替死鬼」的仇恨心理：「近五成亞裔美國人與太平洋島民均坦承過去一年來，經歷過某種形式的種族仇恨。」

根據最近一項調查，受訪者被問到知道哪位知名亞裔美國人時，多數人回答：「想不出一個」或點名「成龍」(Jackie Chan)，但後者並非美國人，謝漢蘭無奈表示：「對絕大多數美國人而言，我們根本不存在。」

因為缺乏知名度，亞裔美國人總是被視為外國人，「全國亞美公義中心」(Asian Americans Advancing Justice，AAJC)執行董事兼主席楊重遠(John C. Yang)指出：「以職場晉升速度為例，亞裔美國人無法位居高層、無法像其他美國人一樣坐上董事會。」

當年僅14歲的華裔作家陳國材得知法官對陳果仁案的判決後，拿出父母的打字機寫信向報...
當年僅14歲的華裔作家陳國材得知法官對陳果仁案的判決後，拿出父母的打字機寫信向報社抗議，從此走上爭取亞裔美國人權益運動之路。(取材自臉書)

亞裔 華裔 疫情

上一則

「土耳沙種族大屠殺」最後2位百歲倖存者 索賠又遭駁回

下一則

7年未調會員年費 好市多打算漲5到10元

延伸閱讀

黎保利律師事務所 大學獎學金接受申請

黎保利律師事務所 大學獎學金接受申請
百人會仇亞舉報網 11種語言可選

百人會仇亞舉報網 11種語言可選
5億高中生命案 同性配偶假結婚重判 恐拿不到巨額遺產

5億高中生命案 同性配偶假結婚重判 恐拿不到巨額遺產
陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
霍姆伯格被指控搭乘阿拉斯加航空班機時，在機艙內用手打妻子的頭。示意圖。(美聯社)

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

2024-07-09 22:30
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢