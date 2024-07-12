華裔陳果仁命案42周年 激勵亞裔團結爭取權益

活動人士穿著印有「停止仇恨亞裔」的T恤，6月23日在波士頓華人街舉行紀念陳果仁集會。（美聯社）

1982年，27歲美籍華裔 男子陳果仁(Vincent Chin)在底特律被兩名白人汽車工人用棒球棒活活打死，儘管家屬要求法院伸張正義，卻功敗垂成，不過陳果仁死後40多年來，他的故事始終是激勵亞裔 捍衛權益的一大動力。

日前在波士頓唐人街，數十位亞裔美國人穿著印有「停止仇恨亞裔」的T恤，紀念陳果仁命案42周年，華裔美國傳統基金會(Chinese American Heritage Foundation)創辦人之一威爾森·李(Wilson Lee)過去六年來，每年6月23日都會舉辦陳果仁紀念活動；他說：「我們需要確保後代、尤其年輕人知道陳果仁的故事，他們站在巨人肩膀上，陳果仁就是巨人。」

根據美聯社報導，陳果仁無辜慘死後，行凶被告僅判處三年緩刑，當時巡迴法官考夫曼(Charles Kaufman)直言：「這些人不是會被關進監獄的。」

當時年僅14歲的華裔作家陳國材(Curtis Chin)得知法官判決後，拿出父母的打字機寫信向報社抗議，從此走上爭取亞裔美國人權益運動之路：「整整一世代亞裔美國人參予亞裔權益運動，就是因為陳果仁命案，這件事讓大家願意坐到談判桌前。」

陳國材指出，陳果仁就是血淋淋的種族暴力受害者，這場悲劇也成為陳國材製作紀錄片「陳果仁是誰？」(Vincent Who)的靈感來源。

亞裔權益人士謝漢蘭(Helen Zia)也是受到陳果仁命案啟發，與他人共同創辦「美國公民正義組織」(American Citizens for Justice)，推動對陳果仁命案兇手進行聯邦審判；去年又成立反仇恨亞裔美國人的「陳果仁研究院」(Vincent Chin Institute)，由哈佛法學院學生重演陳果仁命案審判，突顯法律制度的缺失。

非營利組織「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)共同創辦人崔貞文(Cynthia Choi)表示，新冠疫情 發生後出現「反華失心瘋與尋找替死鬼」的仇恨心理：「近五成亞裔美國人與太平洋島民均坦承過去一年來，經歷過某種形式的種族仇恨。」

根據最近一項調查，受訪者被問到知道哪位知名亞裔美國人時，多數人回答：「想不出一個」或點名「成龍」(Jackie Chan)，但後者並非美國人，謝漢蘭無奈表示：「對絕大多數美國人而言，我們根本不存在。」