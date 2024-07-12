「土耳沙種族大屠殺」最後2位百歲倖存者 索賠又遭駁回

大屠殺僅存在世的兩名倖存者之一，110歲的弗雷澈。(美聯社)

1921年奧克拉荷馬州 土耳沙市(Tulsa)種族大屠殺僅存在世的兩名倖存者110歲弗雷澈(Viola Fletcher)和109歲的然朵(Leslie Benningfield Randle)，由律師代表2日要求奧克拉荷馬州最高法院，重新考慮他們在6月駁回的案件，並呼籲拜登政府幫助這兩名女性尋求正義。

國會圖書館提供的1921年照片，顯示「土耳沙大屠殺」發生時，該市濃煙密布。（美聯社）

在最新一份要求重新審理的請願書中，弗雷澈和然朵請求州最高法院重新考慮駁回的決定；弗雷澈和然朵曾經提告土耳沙市政府，要求為屠殺賠償損失，並給予受難者的後代子孫99年稅務豁免，但該訴訟在2023年7月遭法院駁回，弗雷澈和然朵的代表律師隨後已代兩人上訴到州高等法院。

另一名109歲的倖存者然朵。（美聯社）

但俄克拉荷馬州最高法院在6月12日，再度駁回了倖存者提出的訴訟；由九名法官組成的最高法院，以八對一的投票結果，維持土耳沙市地方法院在2023年的裁決，裁定原告對暴亂破壞綠林區(Greenwood)的不滿，不在該州公共滋擾法規的範圍。

「奧克拉荷馬州和美國政府辜負了非裔 公民；我們親眼目睹了美國白人的破壞、殺戮和掠奪，這些全都深深烙印在我們的記憶中，」由弗雷澈和然朵的法律團隊成員海恩斯(McKenzie Haynes)宣讀的一份聲明表示：「儘管這些顯然是反人類的罪刑，但卻沒有任何人遭起訴，多數保險索賠都未支付，或是只付了少部分，土耳沙的非裔被迫離開家園，生活在恐懼之中。」

根據歷史紀錄，屠殺事件起因於一名白人女性報警說，她在市區商業大樓的電梯裡遭非裔性騷擾 ，嫌犯隨即被逮；白人隨後包圍法院，要求法院交出嫌犯；一名男性白人想搶下非裔老兵手中的槍的時候，子彈射出，引發這場暴亂。

當年被「屠殺」的綠林區非裔的高級住宅區，人口約一萬；而當包括一些代表當局的白人暴徒，搶劫並燒毀被稱為是「非裔華爾街」的綠林區時，數千名非裔居民，被迫進入由國民兵(National Guard )監管的拘留營；綠林區35條街的房屋被燒，300人死亡，傷者更多，是美國史上針對非裔最嚴重暴力事件，史稱｢土耳沙大屠殺事件」。