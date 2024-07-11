蒙州男子隱瞞資產領SSI 又盜領亡母社安金 面臨囚10年罰款25萬

蒙大拿州男子艾布思，不光盜領已故母親的社會安全金，還隱瞞資產非法領取生活補助金，總額逾12萬元。（路透）

蒙大拿州一名男子，不光盜領已故母親的社會安全金，還隱瞞資產非法領取生活補助金（Supplemental Security Income，SSI），總額逾12萬元，結果兩罪俱發被控欺詐及盜竊。

聯邦檢察官拉斯洛維奇(Jesse Laslovich)表示，蒙州64歲男子艾布思 (Gerry Alen Albus)已承認盜竊政府資金及社會安全福利 詐欺罪。

根據檢控文件披露，艾布思2015年5月獲社會安全管理局(SSA)批准獲得生活補助金，同時規定他有法律義務準確通報其收入、資產及家庭的組成。

艾布思2016年10月向社安局報稱，他已搬到密蘇里州艾蒙市(Elmo)，獨居並向房東支付租金 ，但其實他沒有支付租金，因為房東是他的戀人。

2017年，艾布思與戀人將後者在艾蒙市一塊20英畝土地，改造成一家寵物狗隻美容公司。此外，艾布思申領SSI時，沒有向社安局報告他與母親在佛州共同擁有一個房產，自然也沒有報告他在2017年6月出售該房產時所獲得的收益。

另方面，艾布思的母親於2017年3月去世，但他沒有報告社安局，並由此時起到2021年11月，繼續每月領取社安局向其亡母發放的2000元社安金 ，供個人花費，直至社安局調查後才知道她早已亡故。

據報艾布思的資產，包括三輛汽車、多個銀行帳戶及狗隻美容業務的收入，統統沒有報告社安局。

2022年5月，社安局覺得可疑，於是派員調查艾布思的狗隻美容業務，他此時承認沒有支付租金，因為他與戀人住在一起，也沒有披露其他資產及收入。

艾布思向調查人員直認不諱，解釋一旦如實報告所有收入及資產，他領取的SSI就會減少，甚至會遭取消。

至於他盜領亡母的社安金，因為他覺得自己「有權利」獲得這些福利。

社安局最終確定艾布思在沒有資格下，收取了6萬627元SSI福利，同時盜竊了給其母的 5萬9535元社安金。